İzlenecek  yolu anlattı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yasal zemini olan sağlık kurullarının kararlarını alıp uygularken siyasi etkiye tamamen kapalı olması gerektiğini belirtti.

Toplum olarak yine zor günlerden geçildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, geçen Mart ayında bir turist kafilesiyle ülkeye gelen Covid-19 vakalarının temaslılarını saptamanın biraz zaman aldığını ama ölümcül virüsün toplum içerisine çok fazla yayılma imkanı bulmadan halledilebildiğini anımsattı.

“O dönemde 4 can kaybettik, yoğun bakımda yatan hastalarımız da oldu ama günün sonunda iki ayı aşkın bir süre sıfır vakayla o dönemi kapatmayı başardık. Daha önce de defalarca söylediğim gibi bu salgın bitmemişti, bitmedi, devam ediyor” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle konuştu:

“Şimdi geldiğimiz noktada üzülerek ifade etmek durumundayım ki ne yazık ki geçen defakinden daha zor bir durumla karşı karşıyayız. Hükümetin almış olduğu kararları şu an eleştirmek istemiyorum, çünkü gün o gün değildir. Hükümet ne yazık ki ben dahil pek çok sağlık örgütüyle uzmanımızın yaptığı uyarılara yeterince kulak vermedi.



Özellikle karantinasız girişler konusunda epey ses yükseldi, bu seslerden biri de benim sesimdi. Girişlerde karantina uygulanması konusunda çok ama çok geç karar alınabildi. Karar alınana kadar geçen sürede maalesef ülkemize pek çok pozitif vaka ithal edildi. Sıfır vaka noktasına gelinmişken, şimdi her taraftan pozitif vakaların çıkmaya başladığını büyük bir üzüntü ve kaygıyla izlemekteyiz…”

Cumhurbaşkanlığında toplantı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu ve sağlıkta örgütlü kurumların başkan ve temsilcilerini toplantıya çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; toplantı bugün saat 10.00’da yapılacak.

Yakın Doğu Enstitüsü heyetini kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yakın Doğu Üniversitesi’ne (YDÜ) bağlı Yakın Doğu Enstitüsü’nün Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Enstitüsü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı, Doç. Dr. Sait Akşit ve Doç. Dr. Nur Köprülü, Enstitünün çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi verdi.