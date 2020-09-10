Sendikalar ayakta

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KKTC Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş) ve Kamu-Sen, bugün greve gideceklerini açıkladı.

Bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektörde rotasyon usulüyle çalışma sistemine geçilmesi talebiyle bugün sağlık hizmetleri dışında tüm işyerlerinde uyarı grevine gideceğini duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da konuyla ilgili açıklamasında, bugün sağlık hizmetleri dışında tüm işyerlerinde bir günlük uyarı grevi yapma kararı aldıklarını belirtti. Bengihan, konuyla ilgili basın açıklamasını bugün saat 10.00’da Başbakanlık önünde yapacağını kaydetti.

Sendikanın kararına göre; 08.00 – 17.30 saatleri arasında tam gün uyarı grevi yapılacak.

KTAMS, grev kararını, üyelerine yolladığı şu mesajla duyurdu:

“Grev! Sendikamız, bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektörde rotasyon usulü ile çalışma sistemine geçilmesi talebiyle yarın (Bugün) sağlık hizmetleri dışında tüm işyerlerinde 08.00 – 17.30 saatleri arasında tam gün uyarı grevi yapacaktır. Evde kal, güvende kal…”

Atan: Hükümet aldığı kararın arkasında duramıyor

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Bakanlar Kurulu kararlarının tutarsız olduğunu savunarak, “Vakaların artması sonucu tehlike üst noktaya çıkmıştır. Ancak Bakanlar Kurulu aldıkları kararların arkasında duramıyor” dedi.



Kamu-Sen bugün vardiya rotasyon ve sağlık hizmetleri dışında kalan devlet dairelerinde 1 günlük uyarı grevi yapacak.Yapılan açıklamada, “Covid-19 vaka sayısının artmasından ve yerel bulaşın yayılmasından dolayı vardiya rotasyon ve sağlık hizmetleri dışında kalan devlet dairelerinde 10 Eylül Perşembe günü1 günlük uyarı grevine gidilecektir. Evde kal sağlıkla kal” denildi.

Büro-İş de greve gidiyor

KKTC Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş), rotasyon usulü çalışmaya geçilmesi talebiyle bugün 1 günlük uyarı grevi yapacağını açıkladı.

Büro-İş’in yazılı açıklamasında, sendika yönetim kurulunun daha önce aldığı karar doğrultusunda, “Covid-19 pandemi salgınına karşı kamu, kurum ve kuruluşların personelini koruyamayan, ülkeye giriş çıkışları kontrol edemeyen, sağlık ve çalışma hayatını yapboz tahtası yapan, halk sağlığını düşünmeyen Bakanlar Kurulu’nu dün ve bugün aldığı yanlış kararlardan ötürü” protesto etti.

Büro-İş, toplumsal fayda olarak bu zor günlerde görev yapan İhtiyat Sandığı personelini korumak ve işlerin sürdürülebilirliğini sağlamak adına da bir an önce rotasyon usulü çalışmaya geçilmesi talebi ile bugün 1 günlük uyarı grevi yapacağını duyurdu.