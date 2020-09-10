‘Hayal satmıyorum’

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, kimseye tutamayacağı sözler vermeden ve gerçekleşemeyecek hayaller satmaya çalışmadan, olması gerekeni söylediğini, bugünden bir adım ileriye gidilebileceğini belirterek, herkesten destek istediğini kaydetti.

Denktaş, KKTC Alevi Kültür Derneğini ziyaret ederek, Derneğin Yönetim Kurulu üyelerine adaylık vizyonunu anlattı ve destek istedi.

Verilen bilgiye göre; Denktaş buradaki konuşmasında, her türlü inanç, cinsiyet ve ideolojiye saygı duymayı kendisine şiar olarak edinen bir siyasi dönem geçirdiğini kaydetti.

KKTC’de yaşayan aleviler için Cemevi projesinin yapımı için yıllar sonra Kurucu Cumhurbaşkanı’nın vasiyetlerinden biri olarak Maliye Bakanı olur olmaz bütçeye kaynak aktarmayı sağladığını ifade eden Denktaş, o dönem birlikte yapılan çalışmayla iyi bir noktaya getirildiğini, tam anlamıyla bitirilmesinin takibinin bundan sonra boynunun borcu olduğunu söyledi.

Denktaş, 30 yıllık siyasi geçmişinde hiçbir ayrım gözetmediğine vurgu yaparak, bu nedenden dolayı partililerinin bile kendisine “Sen hiç partizanlık yapmıyorsun” yönünde eleştirileri olduğunu ifade etti.

“Seçimi kazanacağıma inanıyorum…”



Denktaş, kimseye tutamayacağı sözler vermeden ve gerçekleşemeyecek hayaller satmaya çalışmadığını, olması gerekeni söylediğini, bugünden bir adım ileriye gidilebileceğini belirterek herkesten destek istediğini kaydetti.Şu anki tabloda ikinci turu göğüsleyebileceğinin görüldüğünü ifade eden Denktaş, ikinci turda karşısında kim olursa olsun seçimi kazanacağına inandığını ifade etti.



Türkiye ile ortak bir hedef belirlenmeli

Öte yandan Serdar Denktaş, katıldığı bir televizyon programında ilk olarak yapılması gerekenin, Kıbrıs Türk halkının kendisine geniş bir alan sağlamak ve sonrasında Türkiye ile ortak bir hedef belirlemek olduğunu belirtti.

Seçimi ‘Türkiye’yi seven sevmeyen’ ikilemesine sokmak isteyenler var. Bu memleket bir Cumhurbaşkanı seçiyor. Kıbrıs sorunuyla ilgili farklı görüşler var, buna odaklanalım ve bu seven sevmeyen ayrımından vazgeçelim. Ankara’yla ortak bir karar alınır. Fakat ne biat ederek ne de kavga ederek bunu yapamayız. Üstümüze düşen, ülkemizin hayat kalitesini yükselten ve güneyle muhatabı kesmeyen bir Cumhurbaşkanıdır. Türkiye Denktaş’ı istemiyor diyen nedenini de söylemelidir. Bizim halkımız kimi ister önemli olan odur. Kendi halkımız adına yanlış bir kararda dik duracağım. Türkiye ile ikna olduğum ve ikna ettiğim olaylar vardır…”