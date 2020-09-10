İmza süreci  başlatıldı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Ulusal Bilik Partisi-Halkın Partisi (UBP-HP) koalisyon hükümetine karşı güvensizlik önergesi verilmesi amacıyla imza süreci başlattı.

Verilen bilgiye göre, TDP Milletvekilleri Cemal Özyiğit, Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler bu amaçla bugün Meclis’te süreci başlatan imzaları attı.

TDP Genel Başkanı ve Milletvekili Cemal Özyiğit imzaların atılmasının ardından basına yaptığı açıklamada, TDP milletvekilleri olarak imza sürecini başlattıklarını, güvensizlik önergesi için 9 imza, hükümetin düşürülmesi için de en az 26 milletvekilinin oyunun gerekli olduğunu kaydederek, “Biz üzerimize düşeni yaptık” dedi.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs’ün 10 Mart tarihinde ilk vakanın ortaya çıkmasıyla birlikte, ülkeyi de etkisi altına aldığını ve yeni bir döneme girildiğini ifade eden Özyiğit, “Bu olağanüstü süreçte muhalefet olarak bizler de hep yapıcı olmaya gayret gösterdik, görüş ve önerilerimizle hep katkı koyma amacında olduk. Ekonomiden sağlığa, eğitimden çalışma yaşamına kadar birçok alanda önerilerimizi hükümete ilettik” dedi.Hükümetin birçok yanlışı olduğunu, o dönemde sağlık çalışanlarının olağanüstü çalışmaları, halkın da duyarlılığı ve önlemlere uyması nedeniyle 1 Temmuz’a kadar gelindiğini belirten Özyiğit, ancak hükümetin açılım öncesi yapması gereken Pandemi Hastanesi, ülkeye girişlerde uygulanacak prosedür ve sistem, iç bulaşmayı en aza indirecek yöntemler gibi hazırlıklar yapılmadan açılıma geçmekte ısrarcı davrandığını kaydetti.Gelinen aşamada uyarı ve önerilere kulak tıkayarak, kontrolsüz ve denetimsiz girişlerde ısrar etmenin başta toplum sağlığı olmak üzere ekonomi ve eğitimi de riske attığını savunduğu hükümetten “bir an önce kurtulmanın şart” olduğunu savunan Özyiğit, “Bu amaçla ilk adımı TDP milletvekilleri olarak imza sürecini başlatarak attık. Ancak şu da bilinmelidir ki; güvensizlik önergesi için 9 imza gerekmektedir. 9 imzanın bulunmasıyla birlikte Hükümetin düşürülmesi için esas olan en az 26 milletvekilinin oyudur. İşte orada her şey ortaya çıkacaktır. Bu vesileyle bugüne kadar çok büyük bir özveri ortaya koyan, olağanüstü gayret gösteren başta sağlık çalışanlarına ve siz değerli basın mensuplarına tekrardan teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.