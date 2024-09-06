4 ölü, 9 yaralı

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 2'si öğrenci, 2'si de öğretmen 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Saldırının gerçekleştiği okulda öğrenci olan 14 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Apalachee Lisesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin 14 yaşındaki Mason Schermerhorn, 14 yaşındaki Christian Angulo, 39 yaşındaki Richard Aspinwall ve 53 yaşındaki Christina Irimie olduğu açıklandı.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'nde yerel saatle 11.30 sularında silah sesleri duyuldu.

Bunun üzerine okula giden eden polis ekipleri, silahlı saldırı olarak nitelendirdikleri olaya müdahale ederken, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Georgia Soruşturma Bürosu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırı sinyali vermişti

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir lisede silahlı saldırı gerçekleştirerek 4 kişinin ölmesine sebep olan zanlı Colt Gray'in, FBI tarafından sorgulandığı ortaya çıktı. Gray'in, Mayıs 2023'te "bir okulda silahlı saldırı düzenleme tehdidinde bulunulduğuna dair" isimsiz ihbarlar alınmasının ardından sorgulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Mayıs 2023'te FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi (NTOC), kimliği belirsiz bir yer ve zamanda okul saldırısı düzenlemeye yönelik çevrim içi tehditler hakkında birkaç isimsiz ipucu tespit etti. Çevrim içi tehditler silah fotoğrafları içeriyordu." ifadelerine yer verildi.

FBI ayrıca, Gray'in çevrim içi tehdit paylaşımlarını kabul etmediğini, bununla birlikte ilçe yetkililerinin yerel okullara, "gencin sürekli izlenmesi için" uyarıda bulunduğunu, ancak o dönem tutuklama veya ek işlem için muhtemel bir sebep olmadığını belirtti.

Biden'dan "silah satışında güvenlik kontrolü" çağrısı

Diğer yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın, iç güvenlik danışmanları tarafından bilgilendirildiği ve yönetimin hem federal hem de eyalet düzeyinde yetkililerle anlık temas halinde olduğu bildirildi.

Daha sonra olayla ilgili yazılı açıklama yapan Biden, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Biden, bu saldırının silah satışında detaylı güvenlik kontrolünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, Kongre'ye "silah satışıyla ilgili yasal düzenleme" çağrısında bulundu.

Saldırı silahlarının ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması gerektiğini kaydeden Biden, bu tür silahlı saldırıların azalması için silah satışlarının düzenlenmesinin şart olduğunu vurguladı.

