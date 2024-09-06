Tehlike yaratılıyor

“Human Rights Watch” örgütünden Güney Kıbrıs ve Lübnan’a sığınmacılar konusunda eleştiriler

“Human Rights Watch” isimli insan hakları izleme örgütü sığınmacıları Suriye’ye geri dönmeye zorladıkları için Güney Kıbrıs ve Lübnan’a suçlamalarda bulundu.

Politis gazetesi “Sığınmacılar Konusunda Kıbrıs-Lübnan Aleyhinde Eleştiriler” başlıklı haberinde söz konusu örgütün iki ülkeyi Suriyeli sığınmacıların Avrupa’ya ulaşmalarını engelleme ve onları zorla Suriye’ye geri gönderme konusunda “uzlaşma içinde çalışmakla” suçladığını yazdı.

Gazeteye göre söz konusu örgüt yaptığı açıklamada, Lübnan silahlı kuvvetlerinin ve Rum makamlarının Suriyeli sığınmacıların Avrupa’ya ulaşmasını engellemek için uzlaşma içinde çalıştıklarını ve onları ciddi tehlike altında olan Suriye’ye geri gönderdikleri konusunda bir şikâyette bulundu.

Gazeteye göre “Human Rights Watch” (HRW) Lübnan Ordusunun, Avrupa’ya ulaşmaya çalışan Suriye teknelerini durdurduğunu ve daha sonra kendilerini ekspres prosedürlerle Suriye’ye geri gönderdiğini belirtti.

Rum makamlarının ise mülteci statülerini dikkate almadan, tekneleri Kıbrıs’a ulaşan Suriyeli sığınmacıları Lübnan’a geri gönderdiğini kaydeden HRW, bu kişilerin çoğunun daha sonra Lübnan ordusu tarafından hemen Suriye’ye sınır dışı edildiklerini yazdı.

Mayıs ayında AB’nin, Lübnan kıyılarından Avrupa’ya yönelik düzensiz göçle mücadelede Lübnan’ı desteklemek için 1 milyar Euro’luk bir destek açıkladığını kaydeden gazete, HRW göç uzmanı Nadia Hardman’ın ise “AB’nin yardımcı olmaya çalışmasına rağmen Lübnan’ın bir sığınmacıyı kovuşturma riskiyle karşı karşıya kalacağı bir yere iade etme konusundaki temel yasağı ihlal ettiğini” söylediğini aktardı.

Gazeteye göre Hardman Güney Kıbrıs’ın da bu yasağı ihlal ettiğini ve sığınmacıları Lübnan’a geri ittiğini savundu.

Gazete Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un ise HRW’ye yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ile Lübnan’ın 2020 yılında Lübnan’dan denizi geçmeye çalışan sığınmacılar konusundaki karşılıklı anlaşmayı devam ettirmeye karar verdiklerini ekledi.