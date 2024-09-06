Türkiye’de 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Programı (OVP), Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından açıklandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,” OVP'nin temel amacının enflasyonun tek haneye düşürülmesi olduğunu” açıkladı.

Yılmaz, yeni dönemde para, maliye ve gelirler politikalarının eşgüdümünün sağlanacağını belirtti. OVP'de 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düşürüldü. 2024 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e revize edildi.

Cari açığın 2024 yılı sonunda yüzde 1,7'ye düşmesi beklenirken, bütçe açığının yüzde 6,4'lük hedefin altında yüzde 4,9'a gerilemesi öngörüldü.

Üç yıllık döneme dair ekonomi beklentilerinin yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı.

Yılmaz şunları söyledi:

“Ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için belirlenen politikalar ve reformlar, önümüzdeki üç yıllık dönemde ekonomimizin yol haritasını oluşturacak.

Son bir yılda büyümedeki dengelenme ile birlikte cari denge beklentilerimizin altına geriledi. İşsizlik oranları hedeflerin ötesinde iyileşme gösterdi.

Bütçe açığındaki görünüm, kamu harcamalarında etkinliği artırıcı önlemlerle öngörülenden daha olumludur. Programımız başarıyla çalışmakta ve sonuç üretmektedir.

Geçiş döneminin tamamlandığını ve dezenflasyon döneminin başladığını görebiliyoruz

Dezenflasyon süreci haziran ayından itibaren başladı. Bu tarihten itibaren enflasyon 23,5 puanlık düşüş kaydedildi.”

Orta Vadeli program neleri içeriyor:

İşsizlik oranı beklentileri

İşsizlik oranı beklentisi 2024 yılı için yüzde 10,3'ten yüzde 9,3'e indirildi. 2025 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,9'dan yüzde 9,6'ya revize edildi.

2026 yılında işsizliğin yüzde 9,2'ye, 2027 yılında yüzde 8,8'e gerilemesi öngörüldü.

OVP dönemi boyunca 2,3 milyon ilave istihdam oluşturulması hedeflendi.

Enflasyon beklentilerine güncelleme

2024 yılı için enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseltildi. 2025 yılı için enflasyon hedefi yüzde 15,2'den yüzde 17,5'e çıkarıldı.

Enflasyonun 2026'da yüzde 9,7 ile tek haneli seviyelere inmesi hedeflendi (Önceki yüzde 8,5). 2027 yılı enflasyon hedefi yüzde 7 olarak belirlendi.

Cari açık beklentisinde iyileşme

Cari açığın 2024 sonunda yüzde 1,7'ye düşmesi öngörüldü. Cari açığın 2025'te yüzde 2 seviyesine gerileyeceği tahmin edildi.

İhracatın 2024'te 264 milyar dolara yükselmesi, ithalatın 345 milyar dolara düşmesinin beklendiği açıklandı.

Bütçe açığında pozitif beklenti

2024 yılı bütçe açığının bu yıl bütçede öngörülen yüzde 6,4 hedefin oldukça altında olan yüzde 4,9 olarak gelmesi öngörüldü.

Bütçe açığı 2025 yılında yüzde 3,1; 2027 yılında yüzde 2,5 hesaplandı.

Bu yıl turizm gelirinin 59,6 milyar dolar olması tahmin edildi.

Dış ticaret tahminleri

Bu yıl sonu ihracatın 264 milyar dolar, ithalatın 345 milyar dolar olması öngörüldü.

2025'te ihracatın 279,6 milyar dolar, ithalatın 369 milyar dolar olacağı tahmin edildi.

2026'da ihracatın 296,1 milyar dolar, ithalatın 390,6 milyar dolar olması yönünde beklenti açıklandı.

