‘Elimizi taşın altına koyarız’

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kıbrıs’ın kalıcı bir barışa ulaşması için daha önce Annan Planı döneminde ortaya koydukları samimiyeti, gerekirse yine gösterebileceklerini söyledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs adasının gerçekleri temelinde hiçbir zaman çözümden kaçmadıklarını ve kaçmayacaklarını ifade ederek, adanın kalıcı bir barışa ulaşması için daha önce Annan Planı döneminde ortaya koydukları samimiyeti, gerekirse yine gösterebileceklerini söyledi.

Erdoğan, "Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Bu konudaki samimiyetimizi Annan Planı dahil, şimdiye kadarki tüm süreçlerde gösterdik, gerekirse yine gösteririz. Ancak, bunun için karşımızdakilerin de dayatmalarda ısrar etmek yerine sahadaki durumu kabullenmesi gerektiği açıktır” diye konuştu.

20 Temmuz coşkusunu paylaştık

Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC’ye yaptığı ziyareti hatırlatarak, , “Lefkoşa’da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle 20 Temmuz coşkusunu paylaştık” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Ercan Havalimanın açılışının da idrak edildiğini belirtti ve “Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun” dedi.