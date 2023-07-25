Fatura bedelleri katlanarak artacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, hükümetin, halktan gizli, yangından mal kaçırır gibi kamuoyuna hiçbir bilgi vermeden Aksa ile sözleşme imzaladığını, sözleşmenin koşullarının beklenilenden çok daha kötü olduğunu ileri sürdü.

Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, Aksa’ya bir yılda fazladan ödenecek rakamla KIBTEK’in Aksa’nın toplam kurulu gücü kadar santral yatırımı yapabilecek düzeyde olduğunu kaydetti.

"Kıbtek’te vurgunu önleyeceğim, kablo ile ucuza elektrik getireceğim” denilerek tarihin en büyük vurgununa imza atıldığını savunan Şahiner, “Ancak halkını sevmeyen, kendi menfaatlerini toplumun çıkarlarının üstünde gören bir iktidar; halkın kanını emecek böyle bir ihanet belgesine imza atabilir” dedi.

Şahiner, “15 yılda bu ülkede elektrik faturası ödeyen herkesin cebinden fazladan çıkacak olan 1 milyar dolara yakın para, Aksa’nın kasasına girecek” dedi.

Makina Mühendisleri de tepkili

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülkenin elektrik ihtiyacının karşılanması için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile özel bir şirket arasında imzalanan sözleşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, birtakım eleştirilerde bulundu.

Oda Başkanı Ayer Yarkıner tarafından yapılan açıklamada, “Ülkede elektrikler çatır çatır kesiliyor ve biz her sene Aksa’ya çatır çatır 30 Milyon USD kira ödüyoruz. Kirasını ödediğimiz santrallerin bugün itibarı ile toplam maliyeti 32-40 Milyon USD değerindedir” diyerek, “Yeni imzalanan sözleşme ile 15 yıl her yıl yatırım maliyetine eşit kira ödeyerek, ihtiyaç duyacağımız elektriği de ihtiyaç duyduğumuz zamanda ve miktarda alamayacağız ve bunu da ülkeyi yönetenler bir başarı öyküsü gibi anlatıyorlar” ifadelerini kullandı. Yarkıner, hükümete “kendi halkının ve ülkesinin menfaatini göz ardı ederek bir özel şirkete menfaat sağladığı” eleştirisinde bulundu.

