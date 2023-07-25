‘Kötü yönetildik’

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın üzerinden 49 yıl geçtiğini ancak ülke olarak ilerleme kaydedilmediğini söyledi. KKTC’nin ekonomi başta olmak üzere birçok sorunla boğuştuğunu ifade eden vatandaşlar, elektrik, sağlık, altyapı, eğitim ve birçok konuda yetersiz kalındığını belirtti.

Vatandaşlar, ileriye değil geriye doğru gidildiğini dile getirdi.

Ne dediler…?

Hüseyin Yiğit

“20 Temmuz Barış Harekâtı’ndan bu yana geçen 49 yılda KKTC’nin iyi bir noktaya gelebildiğini düşünmüyorum. Yapılanlar yetersiz, altyapı iyi değil, adalet sistemi ve kanunlar uygun değil. Dolayısı ile iyi bir noktaya gelebildiğimizi düşünmüyorum. Tüm bunlar ışığında insan buradan kaçmak istiyor. 49 yılda bağımsız yaşamayı biraz başarmışız ancak hala İngiliz döneminden kalma sömürge zihniyeti var ve bunu zihinlerimizden atmayı başaramadık.”

Mehmet Ustürk

“Barış Harekâtından bu yana geçen 49 yıl geçse de KKTC’nin hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum. Geçen 49 yılda birçok şeyi başaramadık. Yapılması gereken çok şey varken birçok konuda geri kaldık.”

Hüseyin Işıkcan

“KKTC’de, gerçekleşen 20 Temmuz Barış Harekâtı’ndan bu yana geçen 49 yılda pek de iyi bir yere gelebildiğimizi düşünmüyorum. Ülkede üretim olmadığı için iyi bir yerde olmadığımızı söylemek mümkündür. Dışa bağlı yaşıyoruz. Ülkenin iyi bir yere gelebilmesi için üretmemiz lazım. Üretim olmadan ülkeyi ileriye götürmek mümkün değildir.”

Ahmet Subaşı

“Barış Harekâtı’ndan bu yana geçen 49 yılda bazı konularda iyi bir noktaya gelmiştik ancak şu anki yönetimle hep geriye doğru gidiyoruz. Geçen 49 yıla baktığımızda pek de başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Ekonomik yönde iyi değiliz, 49 yılda tanınmayı başaramadık ve üretimi başaramadığımız gibi var olanı da batırdık.”

İbrahim Emindayı

“KKTC’de Barış Harekâtı’nın üzerinden 49 yıl geçti ve bu geçen sürede KKTC hak ettiği yerde değildir. KKTC halkı eziliyor ve iyi bir noktada değiliz. Yönetimsel sorunlar nedeniyle hiçbir şeyi başaramadık. Tek başarılı olduğumuz nokta başarısızlığımızdır”.

Muhammed Halabi

“ Doğru düzgün bir idare olmadığı için istenilen noktaya gelemedik. Ülkede başardığımız bir şey yok ancak başaramadığımız çok şey var. Yollar, kaldırımlar, alt yapılar, temizlik, belediyeler ve daha birçok konuda başarısız olduk. 30 yılda iki kez mahallemde temizlik yapıldığını gördüm. Güney Kıbrıs’a gittiğimde oranın yollarını, binalarını, park yerlerini görüyorum bir de bizimkilere bakıyorum ve tam bir rezalet olarak yorumluyorum. Bu ülkenin çoktan tanınması gerekiyordu ancak bizi tanımasını istediğimiz yerlerden insanlar gelip buraya baktığı zaman kötü bir durumda olduğumuzu görüyor.”

Öner Kunna

“Ben bu topraklarda doğup büyüdüm ve İngiltere’ye göç etmek zorunda kalan bir ailenin çocuğuyum. Bugün bu ülkeye geldiğim zaman İngiltere’den daha pahalı bir memlekette yaşıyorum, daha fazla elektrik parası ödüyorum ve buna rağmen karanlıkta kalıyorum. Barış harekâtından bu yana geçen 49 yılda hak ettiğimiz yere gelip gelmediğimizi Kapalı Maraş’a bakarak görebiliriz. 1950’li yıllarda kapalı Maraş’ta nenemin, dedemin yaşadığı hayatla bugün bizim yaşadığımız hayata baktığımız zaman hak ettiğimiz yerde değil her geçen gün daha kötüye gittiğimizi görüyoruz. Ben bu ülkeden bir geleceğimiz olmadığı için kaçtık. Seyrüsefer parası ödüyorum ve buna rağmen kullanabilecek yol bulamıyoruz. 6 ayda 2 kez aracımı alt düzenleri için servise verdim ve yine aynı şekle geldi. Özetle bu ülke her geçen gün daha da kötüye gidiyor.”

Hüseyin Yücelgazi

“Barış Harekâtı’ndan bu yana geçen 49 yılda ülkemiz maalesef hak ettiği noktaya gelemedi. Bugün kendi para birimimiz yoksa ve ekonomik olarak dışa bağlı yaşıyorsak iyi bir yerde olmadığımızı söylemek mümkündür. 49 yıl sonra hala daha toplu taşımacılığı yoluna koyamadık. Yollarımızın bakımsızlığı, levhaların yetersizliği ve daha birçok sıkıntı yıllardır süregeliyor.”