Soruşturma başlatıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Ticaret Lisesi çevre duvarı kenarında dün akşamüstü saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri yaptığı inceleme sonucu ölü bulunan şahsın, 53 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Şinasi Olğun olduğunu tespit etti. Olğun’un önceki akşam yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede inceleme yaptıktan sonra, Olğun’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 16.15'te hayatını kaybetmiş halde bulunan Şinasi Olğun'un cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadı. Olğun’un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bahçede son nefesini verdi

Bu arada Girne’ye bağlı Ozanköy’de, 84 yaşındaki kişi, evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün saat 12.00 sıralarında, Ozanköy’de sakin Robert Slac, evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Hoque’nin ölüm nedeni belli oldu

Bu arada Gazimağusa’da rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abdul Hoque’nin (E-44) ölüm sebebi, “mevcut akciğer rahatsızlığı ve kalp krizi” olarak açıklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen cumartesi günü, rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Abdul Hoque’ye otopsi yapıldı. Otopside, Hoque’nin ölüm sebebinin “mevcut akciğer rahatsızlığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.