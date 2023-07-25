Tarafsız olmalı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Avrupa Parlamentosu raportörünün Kıbrıs Rum tarafında bazı yetkililerle görüşme yaparken, Kıbrıs Türk tarafındaki yetkililerle görüşmemesini “yanlış” olarak değerlendirdi.

Raportörün usülünü “taraflı ve sağlıksız” olarak niteleyen Özersay, bu şekilde adil ve tarafsız raporların ortaya çıkamayacağına dikkat çekti. Özersay “Avrupa Birliği, Kıbrıs’ta özellikle de insani konularda gerçekten yardımcı olmak istiyorsa bu tavrını gözden geçirmeli ve her iki tarafa da kendini ifade etme konusunda eşit fırsat vermelidir” ifadelerini kullandı.

HP lideri Özersay, şöyle devam etti:

“Düşünsenize Kıbrıs'taki kayıplarla ilgili olarak Avrupa Parlamentosu'na rapor yazacak olan raportör Kıbrıs'a gelecek, Kıbrıs Rum lideriyle, Kıbrıs Rum meclis başkanıyla, Kıbrıs Rum dışişleri bakanıyla görüşecek ve Kıbrıs Türk tarafında güneydekilere paralel kimseyle görüşmeyecek! Sadece Kayıp Şahıslar Komitesi'yle bir araya gelecek ve adil, tarafsız bir rapor yazmasını umacağız, öyle mi? Bu olmaz, böyle bir yaklaşım yanlıştır. Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Türk üyesi Müftüzade'nin verdiği tepki haklıdır.”

Tatar ile Hristodulidis’ten KŞK’ya birlikte ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Antropoloji Laboratuvarı’nı birlikte ziyaret edecek.

BM Kıbrıs Barış Gücü sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada görüşmenin 28 Temmuz Cuma günü saat 09.00’da olacağı kaydedildi.

Müftüzade, toplantıya katılmayacak

Bu arada Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Kayıp Şahıslar Daimi Raportörü, AP Milletvekili Isabel Santos’un, KŞK üyeleri ile dün yapacağı toplantıya katılmama kararı aldığını bildirdi.

Müftüzade yazılı açıklamasında, Raportör Santos’un çalışmaları kapsamında Rum Lider, Rum Meclis Başkanı ve Rum Dışişleri Bakanı da dahil Rum yetkililerle yapacağı temaslara paralel olarak, Kıbrıs Türk Tarafının da görüşlerini dinlemesi gerektiğine dair yapılan yoğun girişimlere rağmen Kıbrıslı Türk yetkililerle görüşmeyi kabul etmediğini kaydetti.

