Tedavileri sürüyor

Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu, tedavi süreçlerinin ise olumlu devam ettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, dün sabah itibarıyla yapılan değerlendirmenin ardından, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören bebeklerin son durumu hakkında açıklama yaptı.

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bebeklerin mamalarına etil alkol karıştırılması sonucunda bir bebeğin hayatını kaybettiği, diğer 6 bebeğin ise tedavi altına alındığı olaya ilişkin yapılan açıklamada, “6 bebeğin tümünün sağlık durumları stabil olup, iyileşme takip ve tedavi süreçleri olumlu yönde devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde erken doğum nedeniyle kuvözde tutulan 20 günlük Mihrimah Toymuradov geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybetmişti.

Aynı serviste tedavi gören 6 bebek ise fenalaşmıştı. Bebeklerin mamasına yanlışlıkla etil alkol karıştırıldığı ortaya çıkmıştı.

Kuvözde tutulan 20 günlük bebeğin ölümü, 6 bebeğin ise fenalaşması üzerine hemşireler Çağrı Şah, Ayşe Durak, Güler Atlar, Kezban Yayman, Meryem Altunterim tutuklanarak, mahkemeye çıkarılmıştı.