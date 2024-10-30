‘Ders almalıyız’

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Diyaliz bölümünün sorumlu hemşiresi Ülfet Kral “Yıllardır eczaneye bidon yolluyoruz ve alkol dolduruluyor. Bu saatten sonra kimse bizden şişe istemesin” açıklaması yaptı.

“Yaşadıklarımızdan ders çıkarmalıyız” diyen Kral, hasta ve çalışan güvenliği için yapılması gerekenleri sıraladı. “Ben sorumlu hemşire olarak artık periton diyaliz hastalarıma size el dezenfektanı yerine alkol verilecek şişenizi getir demeyeceğim” ifadesini kullanan Karal, “Devlet hastalara bunu karşılamakla yükümlüdür” dedi.

Ülfet Kral, alkolün daha önce cam şişelerde geldiğini belirterek, pet şişe uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Hemşireler hakkında acımasızca yorumlar yapıldığını ifade eden Kral, hata payının azaltılması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“1.Özellikle yenidoğan, yoğun bakım, acil servis gibi sirkülasyonun fazla olduğu yerde Sağlık çalışanları 14-17 saat gibi uzun süre çalıştırılmamalı,

2.Alkol önceden olduğu gibi cam şişelerde gelmeli, Pet şişelerde değil.

3.Denetim yapılmalı,

4.Hizmet içi eğitimler her servisin ihtiyacına göre verilmeli,

5.Hasta ve çalışan güvenliği için ne gerekirse yapılmalı.”

İsteyerek olmadı

Ülfet Kral’ın paylaşımında kullandığı ifadeler şöyle:

“Mesleğe ilk başladığımda yenidoğanda çalışan bir hemşire olarak, tutuklanan hemşirelerin içlerinde ömrünün çoğunu yenidoğan ünitesinde en özverili şekilde çalışarak geçirmiş, yüzbinlerce bebeğin yaşamını kurtarmış meslektaşım ve diğer arkadaşlarımın hiçbiri bunu hak etmedi. Evet ihmal var ama onlar isteyerek bunu yapmadı ki, ölüm nedeni de bu olmayabilir. Evet yıllardır eczaneye biz bidon yolluyoruz ve alkol dolduruluyor. Bu saatten sonra kimse bizden şişe istemesin. Ben sorumlu hemşire olarak artık periton diyaliz hastalarıma size el dezenfektanı yerine alkol verilecek şişenizi getir demeyeceğim. Devlet hastalara bunu karşılamakla yükümlüdür.