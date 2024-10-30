Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, kurum ve kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve eşi, Büyükelçilik 1. Müsteşarı Zerrin Kandemir, Büyükelçilik Askeri Ataşesi Albay Hüseyin Güder ve eşi konukları girişte karşılayarak, tebrik kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere yolladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin mesajın okunmasıyla başlayan resepsiyon, Büyükelçi Serim'in konuşmasıyla devam etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim resepsiyonda yaptığı konuşmada uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya; diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet etti. Türkiye ve KKTC’nin her konuda komşularıyla yapıcı iş birliğine hazır olduğunu kaydeden Serim, komşularından da aynı yapıcı yaklaşımı göstermelerini beklediklerini söyledi.

Serim, bugün geleceğin teminatı, bağımsızlığın sembolü Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Cumhuriyet’in kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde, yediden yetmişe kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan milletin, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa ettiğini söyleyen Serim, Cumhuriyet’e hayat veren adanmışlığın geçmişte olduğu gibi bugün de aynı inançla devam ettiğini vurguladı.

Türk milletinin dişiyle, tırnağıyla, tüm ruhuyla verdiği milli mücadeleyi taçlandıran Cumhuriyet’in yaşanılan onca badireye, onca saldırıya rağmen ikinci yüzyılına eriştiğine işaret eden Serim, Türkiye’nin ikinci yüzyılında da yükselmeye devam edeceğini belirtti.



