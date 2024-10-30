‘Halk hizmet bekliyor’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, aylardır Meclis’in tam randımanlı çalışmadığının altını çizdi.

“UBP-DP-YDP zihniyeti nedeniyle, hiçbir devlet dairesinde, liyakatli bürokrat kalmadı” ifadelerini kullanan Özdenefe, işi bilmeyen insanların, uzmanlıkları olmayan alanlara atandığını işaret etti.

“Biz de Faiz Sucuoğlu’nun aday olacağını duyduk, ama aday bir açıklandı, Zorlu Töre’nin adı çıktı” diyen Fazilet Özdenefe, Meclis Başkanlığı oylamasının adeta piyese döndüğünden bahsetti.

Hükümetin, kriz yarattığını, gündemi unutturduğunu savunan Özdenefe, “Hükümetin hiçbir şey umurunda değil” şeklinde konuştu.

Meclis’i yönetenin Divan olduğunu, Divan’ın bir kurul olarak çalıştığını ve Meclis Başkanı’nın o kurulun başı olduğunu hatırlatan CTP Milletvekili Özdenefe, “Ziya Öztürkler yok hükmündedir” değerlendirmesini yaptı.

Fazilet Özdenefe, herhangi bir vatandaşın Meclis Başkanlığı koltuğunda oturmasıyla, Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı koltuğunda oturmasının, şu anda aynı şey olduğunu dile getirdi.

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Özdenefe, UBP-DP-YDP hükümetleri döneminde, sistemin çok hızlı bir şekilde, tel tel döküldüğünü gözlemlediklerini belirterek, gerçek anlamda yürütmeyi sağlayacak bir irade olmadığını vurguladı.

Ülkede sağlıktan eğitime kadar her şeyin temelinde siyaset olduğunu hatırlatan Fazilet Özdenefe, siyasetin doğru ellerde, doğru makamlar tarafından yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yenidoğan olayının siyasi boyutu da olduğuna dikkat çeken Özdenefe, ailelerin bilgilendirilmemesi, saatler geçtikten sonra bilgilendirilmesinin, sürecin yönetilemediği anlamına geldiğini söyledi.