Marşlar birlikte söylendi

Merit Lefkoşa Hotel’de Cumhuriyetin 101. Yıldönümü Sakiler konseriyle kutlandı.

Kırmızı beyaz renklerin hakim olduğu dekorlar, bayraklar ve özel ışık gösterileri eşliğinde gerçekleştirilen konserde Cumhuriyet Bayramı, Sakiler ve hayranlarının hep bir ağızdan söylediği marşlar eşliğinde büyük bir coşku ile kutlandı.

Repertuarında “Dünyadan Uzak,” “Aşığın Kaderi,” ve “Yalanı Bırak” gibi hit parçalarına yer veren grup, misafirlerine adeta müzik ziyafeti sundu.