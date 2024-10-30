Maaş ödemesi

Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla, Maliye Bakanlığı’nı bir milyar TL tutarında borçlanılabilmesi için yetkili kıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2024 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk lirası) kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi” denildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası…

Bakanlar Kurulu’nun, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın 44'üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırladığı “İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüzükle, “inşaat alanlarında veya inşaat işle inde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartları” belirlendi.

İnşaat alanında uygulanacak kuralları içeren 18 maddelik tüzük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek.

İnşaat sürecine dahil olan gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerinin de belirlendiği tüzük, ana işverene, sağlık ve güvenliği korumak amacıyla inşaat işlerinde bir dizi hususu sağlamayı zorunlu kılıyor.

Tüzük uyarınca ana işveren, inşaat alanı kurulmadan önce sağlık ve güvenlik planı ile iş sağlığı ve güvenliği dosyasının hazırlanmasını sağlayacak. Ayrıca inşaat alanlarında, güvenlik ve sağlık konuları için inşaat sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği uzmanının ve sağlık ve güvenlik koordinatörünün uyarı, tespit ve talimatlarını uygulayacak.

Tüzüğe göre işveren, inşaat işlerinin yapıldığı işyerlerinde kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile iş Yasası ve bu Yasalar altında çıkarılan tüzüklere ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden kabul görmüş Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmasını sağlamakla yükümlü kılındı.

Destek bursu koşullarında değişiklik

Öte yandan Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Yasası altındaki Burs Tüzüğü kapsamında sağlanan destek bursu koşullarında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan Burs (Değişiklik) Tüzüğü’nde yer alan başvuru sürecine ilişkin ise şu düzenleme yapıldı:

“Başarı bursundan faydalanmak isteyen, ailesi ile birlikte daimi ikametgahı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinden mezun veya ailesi ile birlikte daimi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet ederken herhangi bir liseden mezun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ve aşağıdaki koşulları taşıyan öğrenciler https://yobis.mebnet.net internet adresinden Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi Sistemi'ni kullanarak başvurularını yaparlar."

