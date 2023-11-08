‘Bilim Lefkoşa’  Arabahmet’te

Tuğçe Ülkü AYDIN

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest’in en kısa zamanda Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesi hedefinde olduklarını söyledi.

Bilim Lefkoşa’nın açılış töreninde konuşan Selçuk Bayraktar, Türkiye’de gerçekleştirilen Teknofest’e bu yıl 1 milyondan fazla katılımcının başvurduğuna işaret ederek, gençlerin teknoloji ve bilimle dünyayı değiştirebileceğine, dünyanın gelişimine yön verebileceklerine inanç belirtti.

Bilim Lefkoşa’nın matematik atölyesi, astronomi, uzay ve havacılık atölyesi, tasarım atölyesi, tarım atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, girişimcilik atölyesine kadar geniş bir yelpazeyle eğitim vereceğine dikkat çeken Bayraktar, gençlerin bu atölyelerde eğlenerek öğreneceklerini anlattı.

Teknolojinin sadece teknolojik başarılar elde etmek için değil, adalet, iyilik, merhameti desteklemesi açısından önemli olduğuna işaret eden Bayraktar, bilim ve teknolojinin insanların acılarını dindirmek için kullanılmasının da önemine işaret etti.

Açılışa kimler katıldı?

Lefkoşa sur içinde Arabahmet Mahallesi’nde yer alan Bilim Lefkoşa’nın açılış törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Tümer, KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, diğer üst düzey yetkililer ve gençler katıldı.

“Bilim Lefkoşa”, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, TC KEİ Ofisi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) destekleri ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nü iş birliğinde açıldı.

Açılış töreninde sırasıyla; Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Tümer, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Konuşmaları sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a hediye takdim edildi.

Açılışın ardından Bilim Lefkoşa’nın atölyeleri de gezildi.

2022 yılında kurulan Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı projesi olan Bilim Lefkoşa’da; matematik atölyesi, astronomi, uzay ve havacılık atölyesi, tasarım atölyesi, tarım atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, girişimcilik atölyesi, dene yap atölyesi ücretsiz hizmet verecek.