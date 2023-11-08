Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, KKTC turizminin de tanıtıldığı Londra’daki turizm fuarı World Travel Market’in umut verici olduğunu kaydetti. Orhan Tolun, fuarın Kıbrıs Türk turizminin ilgi odaklarından biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Tolun, “Türkiye’den sonra en önemli ikinci pazarımız olan İngiltere pazarında var olmak bizim için çok önemli. Burada, Türkiye tarafından desteklenen tanıtma faaliyetlerinin arttığına da tanık olduk. Gerek Türkiye Turizm Bakanı, gerekse Başbakan Yardımcımız bu faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtiyorlar. Bu da bizi umutlandırıyor” dedi.

Turizm faaliyetlerinin uyum içinde sürdürülmesinin önemli olduğunu kaydeden Tolun, “Devletin yaptığı tanıtma ve acentelerimizin pazarlama faaliyetlerini uyum içinde götürmek çok önemli. Bunlardan biri eksik kaldığı zaman sonuca ulaşamayız" şeklinde devam etti.

182 ülkeden yaklaşık 5,000 firmanın katıldığı WTM’i 53,000 turizm profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.