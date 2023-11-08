Açlık sınırı, Asgari ücretten yüksek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 4 kişilik bir aile için Ekim ayı açlık sınırını 17 bin 472 TL olarak hesapladıklarını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuyla ilgili yazılı açıklamasında, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın 1,722 TL’ye çıktığını belirtti.

Açıklamada ayrıca asgari ücretin 445.16 Sterlin, açlık sınırının 493.83 Sterlin olduğunu kaydetti. Bengihan konuyla ilgili özetle şu açıklamayı yaptı:

“KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için Ekim 2023 tarihi itibariyle açlık sınırı 17 bin 472 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 149,44, aylık 4483,20 TL yetişkin bir erkek için günlük 155,98 aylık 4679,40 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 165,52 aylık 4966,60 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 111,46 TL, aylık 3343,80 TL’dir.”

Açıklamasının devamında “Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek artması ile asgari ücretliler açlığa mahkûm edilmiştir” diyen Bengihan şunları kaydetti:

“Yüksek enflasyon tüm maaşlı kesimlerin alım gücünün hızla erimesine neden olmuştur. Hayat pahalılığının 6 ayda bir maaşlara yansıtılması, alım gücünün korunması hedefinden uzaklaşmıştır. HP’nin daha sık aralıklarla maaşlara yansıtılması talebimizin ne kadar haklı bir talep olduğu ortadadır. Asgari ücret dahil tüm maaşlara en azından 4 ayda bir artış yapılması yönündeki yasal değişikliğin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir”

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023, 09:27