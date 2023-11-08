İşkence çekiyoruz

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kanalizasyon çalışmalarının bir türlü tamamlanamaması bölge halkını çileden çıkardı. Özellikle şehrin en işlek caddesi İsmet İnönü Bulvarı’nın, önemli bir kısmının günlerdir çalışma nedeniyle trafiğe kapatılması ve trafikteki sıkışıklığın hat safhaya ulaşması sürücüleri canından bezdirdi.

Diyalog muhabirine konuşan bazı sürücüler, bulvarın en önemli noktası olan Sule Çember’den yolun kapatıldığını ifade etti ve trafiğin dar olan ara sokaklara yönlendirildiğini ve adeta bir trafik keşmekeşi yaşandığını savundu. İsmet İnönü Bulvarı’nın, Gazimağusa’da trafiğin en yoğun olarak görüldüğü bölge olduğunu belirten vatandaşlar, “burası hassas bir yer, bir an önce çalışmayı tamamlayarak yolu yeniden açsınlar, trafik adeta felç, normal zamanda bile burada büyük bir trafik tıkanıklığı söz konusu” şeklinde konuştu.