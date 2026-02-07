ABD ile İran, askeri gerilim gölgesinde ilk temasını kurdu. İki ülke arasında Umman'da düzenlenen ilk yüz yüze görüşme sona erdi. Görüşmelerin ne zaman devam edeceği ise belirsiz. Görüşme sonrası İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İyi bir başlangıç yaptık" dedi.

ABD ile İran, uzun süredir belirsizliği süren diplomatik temaslar kapsamında Umman’da görüşmelere başladı.

Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerin, diplomatik ve teknik müzake-relerin yeniden başlatılması için uygun koşulların hazırlanmasına odaklandığı aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Umman'da yapılan kritik görüşme şimdilik sona erdi. Gö-rüşmelerin ne zaman devam edeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetiyle yaptıkları görüşmeler için, “İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız. İyi bir başlangıç” dedi

Müzakerecilerin şimdilik başkentlere döneceğini belirten Arakçi, “Taraflar arasında güvensizlik duvarı-nın aşılması gerekiyor” dedi.

Arakçi, görüşmede ana konulara girilmediğini ifade ederek tarafların bakış açıları ve taleplerinin görü-şüldüğünü söyledi.

ABD ile görüşmeler yalnız nükleer konularla ilgili olduğunu dile getiren Arakçi, “ABD ile başka konular hakkında müzakere yapmıyoruz.” dedi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el Busaidi, taraflar arasında Muskat'ta çok ciddi görüşmeler yapıldığını belirtti. Görüşmenin ayrıntılarının taraflarca değerlendirilmesinin ardından uygun bir tarihte yeniden biraraya gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

İlk yüz yüze görüşme

Görüşmeler, ABD’nin Haziran ayında İsrail’le birlikte İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılara katıl-masından bu yana iki ülke arasında yapılan ilk temas olma özelliğini taşıyor.

Toplantı, yer, zaman ve format konusundaki belirsizliğin ardından çarşamba gecesi her iki taraf tara-fından da doğrulandı.

Müzakerelere ABD adına Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, İran adına ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ediyor.

