Tehdit etti

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, olası bir ABD saldırısına karşı Tahran’ın karşı stratejisini açıkladı. Arakçi, ABD ana karasına saldıramayacaklarını ancak bölgedeki tüm ABD askeri unsurlarını hedef alacaklarını söyledi. Katar’ın başkenti Doha’da temaslarını sürdüren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir televiz-yon kanalına verdiği mülakatta bölgesel güvenlik ve Washington ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin stratejik açıklamalarda bulundu. Arakçi, Tahran’ın savunma doktrini çerçevesinde olası bir ça-tışmanın sınırlarını çizerek, bölgedeki Amerikan askeri tesislerinin doğrudan hedef menzilinde olduğu-nu ifade etti. Olası bir askeri müdahale durumunda İran'ın vereceği yanıtın kapsamına değinen Arakçi, ABD topraklarına doğrudan saldırı imkanlarının bulunmadığını gerçekçi bir dille kabul etti. Ancak Arak-çi, Washington’un saldırıya geçmesi halinde Orta Doğu’daki Amerikan üslerinin hedef alınacağını belir-terek şu ifadeleri kullandı: “Washington’un bize saldırması durumunda, ABD topraklarına saldıracak doğrudan bir imkanımız bulunmuyor. Ancak böyle bir durumda, ABD’nin bölgedeki askeri üslerini hedef alırız.”

Nükleer program ve füze kapasitesinde kararlılık

İran’ın nükleer tesislerine yönelik tehditlere de yanıt veren Arakçi, bugüne kadar gerçekleştirilen bom-bardımanların nükleer kapasiteyi yok edemediğini savundu. Uranyum zenginleştirme faaliyetinin "egemenlik hakkı" olduğunu söyleyen Bakan, zenginleştirme oranları konusunda ise anlaşmaya açık kapı bıraktı. Savunma sistemlerinin, özellikle de füze programının kesinlikle bir pazarlık konusu olma-dığını vurgulayan Arakçi, "Bu konu tamamen savunmamıza yönelik bir meseledir" dedi.

Müzakerelerde güven sorunu sürüyor

Umman aracılığıyla ABD ile yürütülen dolaylı görüşmeleri "iyi bir başlangıç" olarak nitelendiren Arakçi, buna rağmen iki ülke arasında derin bir güven bunalımı yaşandığını ifade etti. Müzakerelerin sağlıklı ilerleyebilmesi için baskı ve tehdit atmosferinden uzak bir zemin oluşturulması gerektiğini belirten Bakan, diplomatik kanalların açık kalması için zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.