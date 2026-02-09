ABD bizi korkutmuyor

ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, Umman Denizi’nde konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisini ziyaret etti.

Umman'da müzakereler için bir araya gelen ABD ile İran heyetleri bir sonucu varamazken, görüşmenin hemen sonrasında ABD heyetinin uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e çıkması İran’da soru işaretlerine neden oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakereleri ciddiye alıp almadığına dair şüpheleri olduğunu söyledi.

İran'ın, savaş durumunda bile uranyum zenginleştirmeden vazgeçmeyeceğini belirtirken, "Müzakere İran halkının haklarına saygı gösterildiğinde sonuç verecek" dedi.

Arakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin uranyum zenginleştirmeyle ilgili endişelerini gidermeye hazır olduklarını söyledi. "Sorular varsa cevaplarız, güven yoksa güven yaratırız. Ama kimse bize, ben öyle istiyorum diye bunu yapmamalısınız diyemez." dedi.

Arakçi, "İran’ın gücünün temeli, zorbalığa ve baskıya karşı direnebilmesidir. Onlar nükleer bombadan korkuyor, oysa nükleer bomba peşinde değiliz. Bizim nükleer bombamız büyük güçlere hayır diyebilme gücümüzdür. İran’ın asıl gücü de buradan geliyor." dedi.

Arakçi, Washington'ın bölgeyi askeri yığınağının İran'ı korkutmadığını söyledi. İranlı Bakan'ın Tahran'daki açıklaması, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği mülakattan bir gün sonra geldi.

Arakçi, El Cezire'ye, İran'ın saldırıya uğraması halinde bölgedeki Amerikan üslerinin hedef alınacağını söylemişti.

Füze konusunun hiçbir zaman müzakere edilmeyeceğini, zenginleştirilmiş uranyumun da ülkeden çıkartılmayacağını belirtmişti.

Beyaz Saray’da “İran” teması

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Çarşamba günü Beyaz Saray'da Trump'la görüşmesi bekleniyor.

Netanyahu, görüşmede, İran ile müzakerelerin ele alınacağı duyurdu.

İsrail, İran'ın balistik füzelerine sınırlama getirilmesini ve vekil güçlere desteğinin kesilmesini istiyor.