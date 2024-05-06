Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’la ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, muhatabını Kıbrıs konusuyla ilgili son gelişmelere ilişkin bilgilendiren Cumhurbaşkanı Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını da üstlenen Barrow’dan Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının duyurulması konusunda destek istedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, haksız ve hukuksuz şekilde, Rum liderliğinin baskıcı ve maksimalist tutumu neticesinde 60 yıldır izolasyona maruz bırakılan Kıbrıs Türk halkına yönelik devam eden insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi mücadelesinde dayanışma talebinde bulundu.

Gambiya Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ülkelerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını, İİT çerçevesinde ve ikili anlamda ilişkilerin geliştirilmesini kendilerinin de arzu ettiklerini belirtti. Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleden haberdar olduklarını ifade eden Barrow, Gambiya olarak bu hususta neler yapılabileceğine dair birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a heyetler arası gerçekleşen görüşmede Özel Temsilci Güneş Onar ve Dışişleri Bakanlığı Birinci Sekreteri Hakan Aksoy eşlik etti.

Tatar, zirvede konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gambiya’nın Başkenti Bajul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, KKTC’nin İslam İşbirliği Teşkilatı’nın etkinlik ve toplantılarına her düzeyde katkı koymak için hiçbir çabadan kaçınmadığını vurgulayarak, KKTC’nin 2008, 2011 ve 2014 yıllarında İİT faaliyetlerine üç defa ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, gelecekte de özellikle eğitim, turizm ve ticaret alanlarında İİT organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyacaklarını da ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, İİT’nin 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ettiği konuşmasında, İİT Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha’ya Kıbrıs Türk Halkına gösterdikleri destek dolayısıyla, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’a da KKTC heyetine gösterdikleri sıcak ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Gambiya yetkililerinin özverili çalışmaları ile de organizasyondan verimli sonuçlar elde edileceğine inanç belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, İİT’ye, Kıbrıs Türk Halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonların sona erdirilmesine yönelik alınan kararlar dolayısıyla teşekkürlerini ifade ederken, üye ülkelerle dayanışma içerisinde Kıbrıs Türk Halkına uygulanan izolasyonun sonlandırılması yönünde hızlı ve somut adımlar atılacağına inanç belirtti.

Tatar, “Üst düzey İİT yetkililerinin KKTC’yi ziyaret etmeleri, Kıbrıslı Türk sporcuların İslam Dayanışma Oyunları’na katılımı ve KKTC pasaportlarının seyahat belgesi olarak kabul görmesi gibi adımlar, aramızdaki dayanışmayı güçlendirecek önemli gelişmeler olacaktır” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında, Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeleri paylaşarak, 56 yıldır BM himayesinde gerçekleştirilen ‘iki toplumlu, iki kesimli federasyon’ zeminindeki müzakerelerin Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığını kaydetti.

Banjul Belediye Başkanı‘yla da görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 15. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Gambiya’nın Başkenti Banjul’un Belediye Başkanıyla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gambiya’nın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Rohey Malick Lowe, özellikle Afrika kıtasında kadınların siyaset başta olmak üzere yaşamın her alanında güçlenmesine yönelik çalışmalara liderlik etmesiyle tanınıyor. Belediye Başkanı Lowe, ayrıca Afrika Kıtası’nın yerel yönetici olarak seçilmiş kadınlarının kurmuş olduğu REFELA ağının da başkanlığını yürütüyor.

