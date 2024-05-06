Polisten şok baskın

Suna ERDEN

Lefkoşa’da aldığı ihbar üzerine harekete geçen polis, gece yarısı bir marketin otoparkında buluşan Türkmenistanlı Babajan Ergeshev ile Babajan Hudayberdiyev’i suçüstü yakaladı.

Biri İskele’de, diğeri Gazimağusa’da yaşayan, düzenlenen operasyonla Küçük Kaymaklı bölgesinde yakalanan zanlıların içerisinde bulundukları araçta bir tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Tutuklanan zanlılar dün ek süre talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekiplerinin 5 Mayıs 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bir markerin otoparkına operasyon düzenlediklerini belirtti.

Polis, operasyonda İskele’de sakin Babajan Ergeshev’in kullanımındaki VA 961 plakalı araç içerinde bir adet Sig Sauer marka 9 mm tabanca ve şarjörü içerisinde 4 adet 9 mm canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, Babajan Ergeshev ile olay yerinde bulunan Gazimağusa’da sakin Babajan Hudayberdiyev’in tutuklandığını belirtti. Polis, zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını, silahın balistik incelemeye gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydetti. Polis, incelenecek kamera görüntüleri de olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, haklarında “kanunsuz ateşli silah taşıma tasarruf ve kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu” suçlarından soruşturma başlatılan zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.