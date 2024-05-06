Genel başkan yardımcısı olacak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Tüzük kurultayı yapıldı. Milletin Partisi Yeniden Doğuş Partisi'ne katıldı.

Tüzük değişiklikleri ile Bertan Zaroğlu’nun Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü olması ve ilk genel seçimde Lefkoşa birinci sıra milletvekili adayı olması oy birliği ile kabul edildi.

Lefkoşa’da Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da gerçekleştirilen Tüzük Kurultayı’nda, Milletin Partisi’nin YDP’ye katılması da onaya sunularak onaylandı.

“Birleşip Büyüyeceğiz. Büyüyüp Gelişeceğiz” sloganı ile gerçekleştirilen kurultayda ilk olarak divan oluşturuldu, ardından da saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Divan Başkanı Turan Büyükyılmaz konuşarak, YDP’nin büyümesi ve zirveye çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi .Kurultay’da sırasıyla YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bertan Zaroğlu ve eski Bakanlardan Kenan Akın birer konuşma yaptı.

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDÜ’de gerçekleşmesi planlanan bu kurultayın son anda yerinin değiştirilerek Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’ne alındığını ve bu değişiklikten haberdar olamadıkları için kurultaya katılamayan parti üyeleri olduğunu belirterek, özür diledi.

Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi binasının kendisi için farklı anılar barındırdığına işaret eden Arıklı, 1988 de Yeni Doğuş Partisi’nin batışına şahit olan bu salonun şimdi de Yeniden Doğuş Partisi’nin yükselişine şahit olduğunu söyledi.

Herhangi bir erken seçimde yüzde 25 oy hedefinde olduklarını söyleyen Arıklı, “Hiç kimseyi partiden uzaklaştırma lüksümüz yoktur” dedi. Parti olarak yaptıklarını ve başardıklarını anlatmayı beceremediklerini dile getiren Arıklı, siyasi erdemin kırgınlıkları geride bırakarak önüne bakmak olduğunu vurguladı.

Arıklı, tüzükte yapılacak değişikliklerle partiyi KKTC’ye yayacaklarını anlatarak, YDP’nin yeniden doğacağını belirtti.

Zaroğlu: Onur ve gurur duyuyorum

Daha sonra, Bertan Zaroğlu’nu sahneye davet eden Arıklı, Zaroğlu ile birlikte iki partinin birleşmesini el ele açıkladı.

Zaroğlu da konuşmasında, Yeniden Doğuş Partisi’nin kuruluşunda da var olduğunu söyleyerek, şimdi de burada bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının siyaset konuşmayı seven bir halk olduğunu söyleyen Zaroğlu, geçmişte yaşanan tartışmaların ve anlaşmazlıkların dün itibariyle toprağın altına gömüldüğünü belirtti.

Bu birleşme ile birlikte YDP’nin 8-10 milletvekili olan bir parti haline geleceğini vurgulayan Zaroğlu, “İlk genel seçimde hedef birinci parti olmak” dedi.

Tüzük Değişikliklerinin oylanması

Konuşmaların ardından sırasıyla, parti tüzüğünde yapılan değişiklikler oylanarak onaylandı, iki partinin birleşmesiyle bir sonraki kurultayda fes edilmek üzere hazırlanan ek tüzük maddeleri de oylandı.

Bertan Zaroğlu’nun Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü olması ve ilk genel seçimde Lefkoşa birinci sıra milletvekili adayı olması oy birliği ile kabul edildi.

Partinin adının değiştirilmesi kabul görmeyince geri çekildi.

