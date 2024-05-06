759 gün ülkede kaçak yaşadı

Kuzey Kıbrıs’ta 759 gün kaçak yaşam süren Nijeryalı Kambala Bernadin, parasız ve aç kalınca polise sığındı.

Lefkoşa Adli Şube’ye giderek, ülkesine gönderilmeyi isteyen zanlı, “KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçundan tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, soruşturma amaçlı 3 gün süre talep edildi.

Olguları aktaran polis, zanlının 4 Mayıs 2024 tarihinde saat 12.30 sıralarında Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek memleketine gitmek istediğini beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 6 Nisan 2022 tarihinden beri759 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit ettiklerini ve suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Şubesinden zanlının ikamet izni ile ilgili olarak araştırma yapılması gerektiğini ifade etti.

Polis memuru, ayrıca zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü süre içerisinde ne şekilde ve nasıl yaşadığının araştırılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, çaresiz olduğunu ifade etti. Zanlı, “ailem yok, burada hayat çok zor. Polise gitmeden önce birçok arkadaşımdan para istedim. Kimse vermedi, 4 gün aç kalınca polise gittim” dedi.

Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.