Dikkat! Tehlike var

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın tarihi Arasta çarşısını ve civar bölgeleri her gün yüzlerce turist ziyaret ediyor. Lokmacı Kara Sınır Kapısından kuzeye geçen turistler çarşıyı gezdikten sonra Büyük Han gibi, civardaki tarihi eserleri ziyaret ederek fotoğraf çekiyor.

Ancak uzun yıllar bakımsız kalan bölgedeki binaların büyük bir çoğunluğu yıkılmaya yüz tuttuğu için tehlike yaratıyor. Turizm ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler Dairesi, Vakıflar İdaresi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin işbirliği halinde bölgeye sahip çıkması gerektiğini belirten işletme sahipleri “hiç beklenmedik bir anda binalardan birkaç tanesi yere inecek ve altında kalan olursa bunun hesabı verilemeyecek” diyor.

Bölgeyi ziyaret eden turistler de karşılaştıkları manzara karşısında hayretlerini gizleyemiyor. Turistler; KKTC yetkililerinin tarihi binalara özen göstermesi ve gerekli restorasyonu yapması gerektiğini belirtirken, Avrupa’daki uygulamalardan yararlanılmasını öneriyor.

Diyalog muhabirine konuşan bölge esnafı da bazı mülklerin yıllardan beri terk edilmiş olduğunu belirterek, bunlara acilen müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Esnaf “mülk sahipleri, tarihi binaları yenileyecek maddi kaynağa sahip olmadığı için kilidi vurup gitti ama ortaya çıkan tehlikeyi yetkililer görmezden gelemez” dedi.



