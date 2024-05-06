Alıcı bulamadı

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda meyve fiyatları cep yaktı. Açık pazarda çilek ve şeftali 100 liradan, kayısı ise 150 liradan satışa sunuldu.

Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, çocuklarına ve torunların meyve alamadıklarını söyledi.

Yetkililere çağrı yapan vatandaşlar, pahalılığı önlemelerinin isterken, piyasada etkin denetim yapılması gerektiğini belirtti.

Ne dediler…?

Hatice Akyıl

“Bu hafta bazı ürünler ucuzken bazıları ise çok pahalı, fiyatların bir dengesi yok. Bunun içinde hükümetin denetim konusunda zabıtaya yetki vermesi şart. Kilosu 120 liradan çilek var ,geçen hafta 80’e satılıyordu. Bu hafta 40 lira birden arttı. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor, torunlarımıza meyve alamıyoruz.”

Mehmet Emin

“Olabildiğince zam yapmama çalışıyoruz. Çupra’nın kilosu yine 300 liradan veriyoruz. Rağbet ne yazık ki çok az. Yetkililere çağrımız hayat pahalılığının önüne geçilmeleridir. Örneğin kiralar çok pahalı, bunların altında eziliyoruz.”

Fatma Büyükhüseyin

“Her şey yine çok pahalı, çileğe çok zam yaptılar alacak gücümüz yok. Hayatımıza dokunmaları gerekiyor. Emekliyim, aylık harcamalarımızın çoğu sağlığa gidiyor, gıdaya kısıtlı bir bütçe ayırmak zorunda kalıyoruz. Devlet emekli maaşlarımıza hatırı sayılır bir artış yapsın ve mutlu olalım.”

İbrahim Üstüner

“Fiyatlar hep yükselişte biz hala maaşlara zam bekliyoruz. Şeftali 100 lira olmuş artık meyvelerin de tadı yok. Bu fiyatlardan önlem alınmasını bekliyoruz. Emekli maaşlarımızın da iyice yükseltilmesi gerek. Buradan çağrı yapıyoruz hayat pahalılığının üzerinde bir artışı emekliler hak ediyor.”

Bayram Özel

“Başımızdaki bu politikacılar ile ne yazık ki rahat yaşam süremiyoruz. Her şey çok pahalı, ürünlere her gün zam geliyor. Siyasette de iş kalmadı herkes makam koltuğunu düşünüyor, halkı düşünen yok.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek: 100-120 TL

Yeşil erik: 150 TL

Kayısı: 150 TL

Kivi: 100 TL

Şeftali: 100 TL

Fasulye: 90 TL

Kabak: 50 TL

Domates: 40-65 TL

Salatalık: 15 TL

Soğan: 40 TL

Patates: 35 TL