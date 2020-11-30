Almanya ve İngiltere ‘aşı merkezleri’ için harekete geçti

Dünyanın birçok ülkesinde geliştirilme süreci devam eden Covid-19 aşılarıyla ilgili her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. En büyük soru işaretlerinden biri de aşıların nerede nasıl vurulacağı. Bu konuda öncü olan Almanya ve İngiltere’de detaylar belli olmaya başladı. Almanya ilk aşıların onay alması durumunda sadece birkaç hafta uzağımızda olan büyük lojistik ve idari zorlukları planlamada en ileri seviyedeki Avrupa ülkesi gibi görünüyor. Örneğin Berlin’de günde 4 bin kişiye aşı yapabilecek bir aşı merkezi planlanıyor. Berlin’deki projenin koordinatörü Albrecht Broemme, Reuters’a verdiği bir demeçte Aralık ayı ortasına kadar günde 4 bin kişiyi aşılayabilecek toplu aşılama merkezini açmak için çalışıldığını belirtti. İngiltere'de ise Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) koordinasyonunda bir planlama yapılıyor. İngiltere sorunu özel aşı klinikleriyle aşmayı planlıyor.

Almanya’dan aşı merkezleri ile ilgili gelen haberlerde dikkat çekici bir detay var. Aşının onaylanmasının ardından ilk üç ayda 900 bin aşı yapılması planlanırken havalimanları gibi büyük yapılar aşılama merkezine dönüştürülecek.

Ülkede boş bir ticaret fuarı salonu, iki havalimanı terminali, konser salonu, veledrom ve buz pateni pistinin aşılama merkezine dönüştürüleceği belirtiliyor. Broemme yaptığı açıklamada kurulacak merkezlerin her birinde günde 3 bin ila 4 bin kişinin aşılanmasını hedeflediklerini söyledi. En büyük zorluğun insanları doğru zamanda doğru yerlere yönlendirmek olacağını söyleyen Broemme, aşının hangi firmalardan tedarik edileceğini de belirtti.

Almanya’nın aşı istikameti sadece Avrupa

Almanya’da ilk etapta kullanılacak aşıların yüzde 80’i BionTech Pfizer’ın geliştirdiği aşı olacak. Kalan yüzde 20’lik kısmın da AstraZeneca firmasından tedarik edileceği belirtiliyor.

Haftanın yedi günü 09:00-19:00 saatleri arasında açık olması planlanan merkezlerin yanı sıra muayene ve eczanelerde de aşı yaptırılabilecek. İlk etapta 75 yaş üstü vatandaşlarla sağlık çalışanlarına öncelik verilecek.

Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, 300 milyon doz aşı siparişi verildiğini duyurmuştu.

İngiltere'de özel klinikler kurulacak

İngiltere haftanın yedi günü sabah 08′:00’den akşam 20:00’ye kadar çalışacak özel klinikleri hayata geçirmeyi planlıyor. İngiltere’de yayınlanan resmi bir belgeye göre bu klinikler her hafta yaklaşık bin kişiye aşı vurabilecek.

Operasyon anlamında Silah Kuvvetler tarafından da destek verilecek İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) Aralık başından itibaren hazır olacağı belirtiliyor.

Bölgesel olarak organize edilecek olan aşı kliniklerinde 12 saatlik vardiyalarla çalışılması planlanıyor. NHS’nin planlama stratejisi ile ilgili hazırladığı raporda, bir klinikte haftada en az 975 doz verilebileceğinin altı çiziliyor. Ayrıca kliniklere 2021 yılının Mart ayına kadar “covid kapasite artırma fonu” olarak fazladan 150 milyon sterlin aktarılacağı belirtiliyor.

Aşıda öncelik bakım evlerindeki insanların, yaşlıların ve sosyal bakım personelinin olacak.



Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 11:33