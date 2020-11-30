Acı biber yakıyor 18 lira 

Onur ULAĞ

Lefkoşa’daki açık pazarda dün bazı sebze-meyve fiyatlarının ucuz olması vatandaşları mutlu etti. Kışa girilmesine rağmen sera salatalığının kilosu 2,5 TL’den alıcı buldu. Domatesin kilosu 5 liraya satılırken, acı biber 18 lira ile tavan yaptı.

Vitamin deposu olan, kış aylarında özellikle grip gibi hastalıklardan koruyan portakalın kilosu 5, mandalina ise 2 buçuk ile 5 liradan satışa sunuldu.

Diyalog’a konuşan Pazar esnafı, fiyatların uygun olduğunu ancak eskisi gibi satış yapamadıklarını ifade etti. Pandemi dolayısıyla işlerinin iyice düştüğünü belirten esnaf, “öğrenci, çalışan kesimin çoğu gitti. Nüfus azaldı, satışlar düştü” dedi. Esnaf, salgın sürecinin bitmesini, eskisi gibi pazarın canlanmasını istediklerini ifade etti. Esnaf, “bu Corona illeti hepimizi yaktı. Kimisi işinden oldu, kimisi sağlığından. Memlekette insan kalmadı, sadece biz değil birçok sektör iş yapamaz duruma geldi. Bu salgın belası umarım biter de normal hayatımıza döneriz” şeklinde konuştu.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Patates: 3 TL

Soğan: 4 TL

Üzüm: 10 TL

Sarımsak: 3 tane 10 TL

Mandalina: 2,5 TL-5 TL

Salatalık: 2,5 TL

Portakal: 5 TL

Avokado: tanesi 8 TL

Hurma: 13 TL

Muz: 8 TL

Elma: 5 TL

Taze fasulye: 13 TL

Havuç: 4 TL

Kabak: 3,5 TL

Domates: 5 TL

Salatalık: 4 TL

Limon: 3 TL

Patlıcan: 7,5 TL

Tatlı biber: 7 TL

Acı biber: 18 TL