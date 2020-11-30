Türkiye aleyhinde önlem istedi

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Türk tarafının Maraş’taki girişimlerinin kendilerini çok rahatsız ettiğini belirterek, Türkiye’nin bedel ödemesini istedi.

Alithia gazetesine konuşan Kusios, Maraş’taki gelişmelerin kendilerini çok ciddi meşgul ettiğini ve kaygılandırdığını belirtti. Kusios, bu konunun hükümeti her zaman meşgul eden bir konu olduğuna da dikkat çekti.

Kusios sözlerinin devamında “Kıbrıs sorununun çözümünün beklenen temel taşlarından biri, sadece kapalı Maraş’ın iadesi değil Mağusa bölgesinin geniş bir bölümünün iadesiydi” ifadesini kullanarak bunun, Cenevre’deki, daha sonra geri çekilen haritaların teslim edilmesiyle teyit edilen bir şey olduğunu da savundu.

Kusios, gelişmelerin ve gördükleri meydan okumalarının artık öneme sahip olduğunu çünkü hiç kimsenin, Maraş’ın iadesi olmaksızın Kıbrıs sorununun çözümünü hayal edemeyeceğini belirtti.

Kusios, “kabul edilemez” olarak nitelendirdiği Türk faaliyetleri konusunda gerekli tüm itirazları ve girişimleri, sadece AB’ye değil, BM’ye ve diğer ülkelere de yaptıklarının herkes tarafından bilindiğini, en azından sözlü düzeyde bir karşılığın alındığını söylemelerinin de mümkün olduğunu söyledi.

Mağusa’nın geniş bölgesi iade edilecek

İstenilen şeyin, “Türkiye’nin talimatı ve yönlendirmesiyle Kıbrıslı Türklerin başladığı bu faaliyetlerin devamını sağlamamak” olduğunu savunan Kusios, “Mağusa geniş bölgesinin iadesi olmadan Kıbrıs sorununun çözümünü hayal etmelerinin mümkün olmadığını” da ileri sürdü.

Uluslararası toplumun, BM ve özellikle AB’nin reaksiyonun fazla olduğunu söyleyen Kusios, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, birkaç gün önce Maraş ile ilgili gelişmelerin Avrupa Konseyi’nin gündeminde ilk sıralarda bulunduğunu söylediğini anımsattı.

Kusios açıklamasında ayrıca Avrupa Konseyi zirvesinde, geniş çerçevedeki Türkiye ile ilgili konuların da masaya konmasını beklediklerini söyledi.

Kusios, ele alınacak konular arasında Maraş ve Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi’ni işgal etmesinin” de bulunduğunu ifade etti.

“Avrupalıların bu noktada nasıl hareket edeceğine ilişkin belirtilerin ne olduğu, son zamanlarda Türkiye’ye yaptırım uygulanması noktasında eğilimin arttığının duyulmasının” sorulması üzerine Kusios, gerek yurt dışındaki misyonlarından gerekse Avrupalı yetkililerin açıklamalarından gelen belirtilerin, Maraş konusunun Avrupa Konseyi’nin gündeminde ön sırada bulunduğu yönünde olduğunu söyledi.

Hedef 5’li konferans

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute’un ziyareti sonrasında 5’li konferansın toplanabileceğini söyledi.

Kusios, Lute’un, Kıbrıs’ta gerek Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, gerekse Cumhurbaşkanı Tatar ile yapacağı temasları, 5’li konferansın toplanabilmesi için değerlendirme yapacak BM Genel Sekreteri’ne taşıyacağı ve neticeleri bekleyeceklerini ifade etti.

Kıbrıs Rum tarafının tutumunun net olduğunu, gayri resmi 5’li konferansa katılmaya hazır olduklarını ifade eden Kusios, bununla birlikte Kıbrıs sorununun çözümünün, BM Güvenlik Konseyi kararlarına, sağlanan görüş birlikleri AB ilke ve değerlerine dayalı olması gerektiği şeklindeki tutumlarının da net olduğunun altını çizdi.

Kusios, Ada’nın yeniden birleşmesini, BM ile AB ilke ve değerlerine saygıyı öngörmeyen bir çözümü herhangi bir şekilde kabul etmediklerini de belirtti.