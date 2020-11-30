Döviz kazandırdı altın kaybettirdi

Geride bırakılan son bir haftada yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,36 kazançla 1.328,73 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.299,27 puanı, en yüksek 1.351,65 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 2,75 kazançla 2.053,02 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,07 artışla 1.113,83 puana yükselirken, Mali Endeksi yüzde 0,86 azalışla 1.429,42 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,03 kayıpla 1.830,56 puana geriledi.

Halk GMYO en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 30,68 ile Halk GMYO oldu. Onu yüzde 20,25 ile Selçuk Ecza Deposu, yüzde 17,23 ile DO-CO izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 10,45 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 7,59 ile Sabancı Holding, yüzde 5,31 ile Türk Telekom şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 18 milyar 717 milyon lirayla Garanti BBVA, 12 milyar 90 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 11 milyar 498 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 47 milyar 370 milyon lirayla Koç Holding, 42 milyar 413 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 42 milyar 3 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,01 kayıpla 447,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,94 azalışla 2 bin 972 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,70 değer kazanarak 7,8410 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,20 artışla 9,3580 lira oldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları yüzde 0,92, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,57 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,84 ile hisse senedi fonları oldu.