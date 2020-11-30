Artıya geçeceğiz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK), 2,5 milyon olan borcunu aralık sonu itibarıyla tamamen kapatmış olacaklarını, 70 milyonluk bir meblağ ile de artıya geçmiş olacaklarını vurguladı.

Taçoy, yenilenebilir enerji konusunda da kapasite artırımına gidileceğini ifade ederek, Türkiye’nin hibe ettiği iki makine ile de artık mevcut santralde herhangi bir sorun yaşandığı zaman Güney Kıbrıs’tan enerji alınmasına ihtiyaç duyulmayacağını vurguladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre; Taçoy, görev süresince yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

KIB-TEK’in 2,5 milyon olan borcunu aralık sonu itibarıyla tamamen kapatmış olacaklarını belirten Taçoy, 70 milyonluk bir meblağ ile de artıya geçmiş olacaklarını vurguladı. Taçoy, 80 milyon da devletten olan alacak göz önünde bulundurulursa bankalara olan 190 milyon liralık borcun da neredeyse kapanmış olduğunun görülebileceğini kaydetti.

Kurumun, devlete ve piyasaya olan borçlarının, AKSA dahil, tamamen bittiğini ifade eden Taçoy, kurumun mali yapısının düzeltilmesinin yanında stoklarının azaltılıp ihtiyaç olan malzemenin alımına gidildiğini kaydetti ve kurumda harcama-gelir dengesinin kurulduğuna değindi.

Enterconnekte konusunda sona yaklaştık

Taçoy, ülkede elektrikli araçların da var olacağının göz önünde bulundurulduğu zaman bunun yasal olarak altyapısının hazırlanması yanında geleceğe yönelik olarak fiyatları artırmayacak bir “enterkonnekte sisteminin” nasıl olması gerektiği konusunda Türkiye ile yapılan temaslarda oldukça fazla yol alındığını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “enterkonnekte” konusunda artık son noktayı koyma aşamasında olduklarını belirtti.

Türkiye’nin KKTC’ye iki adet 50 megavatlık mobil makine verdiğini ve bunların hem mazotla hem de LNG ile (doğal gaz) çalıştıklarını belirten Taçoy, “Bunlardan üretilecek olan sıcak su, kendisinin iç üretim mekanizması içerisinde ve ayrıca 25 megavat üretecek bir yatırıma kapı açacak şekilde planlanmıştır” dedi.

Taçoy, bununla birlikte elektrik arzı konusunda güvenilir bir noktaya gelineceğine ve mevcut santralde herhangi bir sorun yaşandığı zaman Güney Kıbrıs’tan enerji alınmasına gerek kalmayacağına vurgu yaptı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bir buçuk yıldır yapılan aritmetik hesaplarıyla elektrik ücretlerine hiçbir zam yapılmadığını ve 2019 yılını 272 milyon brüt kâr ile kapattıklarını anlattı.

Enerji birimi kurulacak

Enerji Üst Kurulu Yasası ve Enerji Verimliliği Yasasının hazırlandığını ve hükümet kurulur kurulmaz bunların geçmesi ile kurumdaki idari tüm sıkıntıların ortadan kalkacağını da anlatan Hasan Taçoy, bu yasaların geçmesiyle ayrıca bakanlık içinde enerji biriminin de kurulacağını söyledi.

Taçoy, tüm bunların yanında vatandaşın kuruma kolay ulaşabilmesi için çağrı merkezinin güçlendirildiğini, ödeme sisteminin geliştirildiğini ve kurumun mali, idari ve arz güvenliği noktasında ortaya bir vizyon koyduklarını söyledi.

AB ile iki önemli proje yaptıklarını ve bunlardan birinin sistemdeki enerji yükünün görülebileceği 5,5 milyon Euro’luk bir skala sistemi olduğunu belirten Taçoy, bununla nerede enerji fazlalığı olduğunun görülebileceğini ve yeşil enerji kullanmanın kapasitesini yüzde 20 artırdığını; ikincisinin ise, yenilenebilir enerjiye ek olarak konulacak olan depolamalı, frekans ayarlı akü sistemi olduğunu ifade etti.