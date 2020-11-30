Kararlı duruş sürecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının; “Artık egemen eşitliğe dayalı, iki devletli bir çözümü, iki halkın yararına olacak zenginliğini, refah ve huzurunu artıracak kararları almayı” masaya getirme kararlılığında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bunu “gerçekçi olan yaklaşım” diye niteleyerek, “40 yıl daha federasyon görüşmesi yaparak zaman kaybetmek istemiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş konusunda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun bir şekilde adımların atılmaya devam edeceğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Kathimerini’ye mülakat verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Kathimerini’nin sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Soru: Kıbrıslı Türklerin yeni lideri açısından müzakerelerde federasyon fikri rafa kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Tatar: Halkımızın iradesi iki devletli çözüm yönünde olmuştur. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde, devir-teslim töreninde, Türkiye’ye yaptığım ziyarette, Sayın Anastasiadis’le yaptığımız ilk görüşmede ve 15 Kasım devletimizin 37’nci kuruluş yıl dönümü törenlerinde söylediklerim nettir. Esasen Rum tarafı bizimle, devleti ve adanın zenginliklerini paylaşmak istemediğini daha önce de defalarca ortaya koymuş, BM’nin hazırladığı pek çok noktada bizim aleyhimize olan Annan Planı’nı bile reddederek niyetini açıkça belli etmişti ama Crans Montana bir anlamda Rum tarafının mevcut tutumu ile bir uzlaşma olamayacağını mühürlemiştir.

Kıbrıs Türkleri asla Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devam etmeyeceği bir antlaşamaya evet demez.

Kimse bu saatten sonra kendi kendimizi yönetme hakkımızdan, devletimizden, egemen eşitlik istemimizden vazgeçmemizi beklemesin.

Soru: Kıbrıs Rum tarafıyla uluslararası faktörün olumsuz tavır takınması durumunda iki devletli çözüm fikrinde ısrarcı olmaya devam edecek misiniz?

Cumhurbaşkanı Tatar: Tabii edeceğim. Doğru olan budur, Kıbrıs’ın yararına olan budur.

Soru: Liderliğiniz iki devletli çözümün müzakere edilmeye başlanması durumunda toprak iadesi, adadan asker çekme dâhil Rum tarafını tatmin edici bir dizi opsiyonlar üzerinde duracak mı?

Cumhurbaşkanı Tatar: Önce iki devletli çözümü müzakere etmeye başlayalım sonra neyin nasıl ele alınabileceğini, karşı tarafın ne isteyeceğini, bizim ne verebileceğimizi değerlendiririz.

Bizim duruşumuz nettir: Kıbrıs Türkü’nü geriye değil ileriye götürecek, güvenliğimizi ortadan kaldırmayacak, Türkiye ile bağlarımızı koparmayacak, egemen-eşitliğimizi göz ardı etmeyen, toprak ve mülkiyet konularındaki düzenlemelerle sosyo-ekonomik yaşantımızı yıkmayacak, perişan etmeyecek, makul ve mantıklı olan her şeyi konuşuruz, değerlendiririz.

Rum dostlarımızın TMK’ya başvurmaları gerekiyor

Soru: Kapalı Maraş’ın açılması planı şu an hangi safhada? Kıbrıs müzakerelerinden bağımsız olarak açılım sürecek mi?

Cumhurbaşkanı Tatar: Evet sürecek. Maraş konusunda AİHM kararlarına uygun bir şekilde adımlar atmaya devam edeceğiz. Maraş’ın 1974 öncesi sakinleri olan Rum dostlarımızın Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmaları gerekiyor. Ben Kapalı Maraş’ın artık hayalet şehir olmayacağını, açılacağını, hedefimizin burayı yeniden bir turizm cenneti yapmak olduğunu açık bir şekilde ortaya koydum ve halkımızdan onay aldım.

Rum dostlarımız ve dünya karar vermelidir; ya AİHM kararlarını dikkate almamız isteniyor ya da istenmiyor.

BM kararları tavsiye niteliğindedir ama AİHM kararlarına uymak zorundasınız. Uymazsanız cezalandırılıyorsunuz.”

Maraş’ı gezdi, hatıra fotoğrafı çektirdi

Bu arada Cumhurbaşkanı Tatar, dün Kapalı Maraş’ı ziyaret etti. Tarım Bakanı Dursun Oğuz, UBP Milletvekili Özdemir Berova ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretinde eşlik etti.

Tatar, gezi esnasında Maraş’ı ziyaret etmeye giden vatandaşlarla sohbet etti. Tatar, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.