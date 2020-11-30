Kuzeyde 8, güneyde 152 yen, vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 8, Güney Kıbrıs’ta 152 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de ise 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 10 bin 383, Kuzey Kıbrıs’ta bin 103, Türkiye’de ise 494 bin 351’e yükseldi.

KKTC’de dün yapılan bin Covid-19 testiyle biri yerel toplam 8 yeni vaka daha saptandı. Böylece şimdiye kadarki vaka sayısı bin 103’e ulaştı. Dün tedavisi tamamlanan 8 kişi de taburcu oldu. Yeni vakaların 4’ünün hava, 2’sinin ise deniz yoluyla gelen yolcular arasından çıktığı, bir kişinin gözetim altındaki temaslılardan olduğu ve bir de yerel vaka saptandığı açıklandı.

Toplam test sayısı 263 bin 412’ye, vaka sayısı bin 103’e, iyileşenlerin sayısı bin 23’e çıkarken, halen 60’ı pandemi otellerinde takip edilen 15’i ise pandemi merkezinde tedavi gören 75 kişinin tedavisi sürüyor.

KKTC’de Coronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı 10 Mart 2020’den şimdiye kadar hastalık yüzünden 5 kişi hayatını kaybetti.

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs’ta ise yapılan 7 bin 614 test sonucu 152 vaka daha saptandı. Böylece toplam vaka sayısı 10 bin 383’e yükseldi. Güneyde toplam can kaybı 65 olurken, test sayısı ise 617 bin 749’a ulaştı.

Türkiye’de üzücü tablo

Türkiye'de de son 24 saatte 168 bin 212 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı,

185 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre; son 24 saatte 168 bin 212 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 439 oldu.

Son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 15 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 415 bin 636'ya ulaştı. Hasta sayısı 494 bin 351, vefat sayısı 13 bin 558, ağır hasta sayısı 5 bin 11, aktif hasta sayısı 80 bin 551 oldu.