Anlaşma sağlandı

Turizm Bakan Yardımcısı Kostas Koumis'in Atina'da Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni ile yaptığı görüşmede, Çin ve ABD gibi pazarlara yönelik ortak seyahat paketleri geliştirme konusunu ele aldı.

Toplantıda ikili ve çok taraflı iş birliğinin güçlendirilmesi ve koordine edilmesi ele alındı.

Bakanlar, sürdürülebilir turizm gelişimi ve sektöre yapay zekanın entegrasyonu da dahil olmak üzere çeşitli temel konularda uzmanlık alışverişini kolaylaştırmak amacıyla kendilerinin başkanlık edeceği bakanlıklar arası bir komite kurulması konusunda anlaştılar. Katılımın yoğun olduğu toplantıda, Turizm Bakan Yardımcısı Genel Müdürü Kostas Constantinou ve Yunanistan Turizm Bakanlığı Genel Sekreteri Vasiliki Koutsoukou gibi isimler de hazır bulundu.

Koumis, ilişkileri güçlendirmek adına önemli bir adım atarak, Yunanistan'ın Dünya Turizm Örgütü (BM Turizm) Genel Sekreterliği adaylığına Yunanistan'ın Harry Theoharis'e destek verdiğini ve Yunanistan'ın örgüt yönetim kuruluna yeniden seçilmesini teyit etti.

Bu görüşmelerin ardından Koumis, Yunan Turizm İşletmeleri Derneği (SETE) ve araştırma kolu INSETE de dahil olmak üzere Yunan turizm sektörünün liderleriyle bir araya geldi.

Toplantıda Kıbrıs'ın AB Konseyi dönem başkanlığı öncesinde olası sinerjiler ele alındı. Her iki ülke, iklim değişikliğinin turizm ve diğer ortak çıkarlar üzerindeki etkisine yönelik ortak girişimler başlatma konusunda istekli.

