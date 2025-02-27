Soruşturma sürüyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde ‘Doyduk Doyduk’ adlı lokantayı işleten Ahmet Keskin’e silahlı saldırı düzenleyen Muharrem Lermi ile suç ortağı Metin Eminanç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 8 gün ek süre alınırken, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiği belirtildi. Olayda kullanılan silahın balistik incelemesinin yapılacağı, birçok ifade alınacağı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis; Muherem Lermi’nin 22 Şubat 2025 tarihinde saat 15.15 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Doyduk Doyduk isimli restoranda işletmeci Ahmet Keskin'e bir el ateş açarak baldırından yaraladığını anımsattı. Polis; Lermi’nin aynı gün saat 17.00 sıralarında Ercan Havalimanından çıkış̧ yapacağı esnada tespit edilerek, tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis; Lermi’nin olay esnasında giymekte olduğu bir adet ceket, şapka, Glock marka tabanca, şarjörde ise 8 adet 9mm çapındaki canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis; olayda yaralanan Ahmet Keskin’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyat ardından, Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin olmadığını mahkemeye aktardı.

Polis; yapılan soruşturma sonucu Metin Eminanç’ın saldırıdan 2 gün önce Lermi’ye silah verdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, Metin Eminanç’ın 23 Şubat tarihinde tutuklandığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, her iki zanlının da suçlarını itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen silahın balistik incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, alınacak birçok ifade ve incelenecek birçok kamera görüntüsü olduğunu söyledi. Her iki zanlının yakın tarihte ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, cep telefonlarının inceleneceğini kaydeden polis, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.



