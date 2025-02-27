Hedefler belirlendi

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas Rum “savunma sanayinin, ülkenin gerek savunmasını gerek diğer birimlerini takviye edecek ürünler üretebilecek duruma geldiğini, hatta Avrupa Birliği’nin savunmasını güçlendirme konusunda öneri sunduklarını” söyledi.

Alithia’nın haberine göre; Palmas bu açıklamayı Rum Başkanlık Sarayı’nda ilk kez toplanan Savunma Sanayi Konseyi sonrasında yaptı. Toplantıda, “savunma sanayi politikasıyla ilgili çeşitli konuların ele alındığını, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlendiğini” de söyledi.

Rum savunma sanayinin, ülkenin gerek savunmasını gerekse diğer birimlerini takviye edebilecek duruma geldiğini kaydeden Palmas savunma sanayinin yazılım programlarından insansız hava araçlarına ve bazı şartlar altında gerek ortaklı gerek otonom olarak Rum Milli Muhafız Ordusu’na katkı sağlayabilecek diğer askeri malzeme gibi ürünler ürettiğini söyledi. Artık Güney Kıbrıs genelinde, Rum silahlanma programına katkıda bulunacak ürünler üreten birçok şirket bulunduğunu ekledi.

Vasilis Palmas’a, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Fon Der Leyen’in, 6 Mart’ta üye devlet liderlerine, Avrupa savunma sanayiin üretim ve kabiliyetinin artırılmasıyla ilgili kapsamlı bir plan sunacağı açıklaması hatırlatılarak bu çabaya Güney Kıbrıs’ın da katkıda bulunup bulunamayacağı soruldu. Katkı koyabileceklerini belirten Palmas Güney Kıbrıs’ın AB üyesi ülke devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı toplantıda AB savunmasının güçlendirilmesiyle ilgili konuları daha net ve somut şekilde görebilmek için bu yönde öneri sunduğunu açıkladı.

Habere göre Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rum Bakanlar Kurulu’nun 15 Ocak 2025 tarihli kararıyla kurulan ve başkanlığını Savunma Bakanı’nın yapacağı “Savunma Sanayii Konseyi’nin (KSAV) Rum savunma sanayiinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım” olarak nitelendirildi.

Konsey’in faaliyetleri ve geleceğe dair planları hakkında bilgi alan ve üyelerden, savunma sanayiin “savunma ve güvenlik alanlarındaki ulusal hedeflerle hizalanma yöntemleriyle ilgili önerileri ilgiyle dinleyen” Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, 6 ay içerisinde kendisine, sektörün geliştirilmesi çabalarıyla ilgili bir rapor sunulmasını istediği kaydedildi.

