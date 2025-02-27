Güzel bir gelişme

Arda MERCAN

Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda özel gereksinimli çocukların duyusal gelişimini

desteklemek amacıyla oluşturulan “Duyu Bütünleme Odası” düzenlenen törenle hizmete girdi.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kuzey Kıbrıs Türk İngiliz Derneği Başkanı Levent Özerdağ ve dernek üyeleri ile Bakanlık yetkilileri, hayırsever iş insanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta ilk sözü alan Okul Müdürü Özlem Dağlı Gökbulut, etkinliğe katılarak öğrencilere ilgi ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür etti.

Odanın işlevsel hale gelmesi için Başel Holding, Mustafa Kahvecioğlu ve Gülcan Dem’in de önemli katkılarda bulunduğunu belirten Gökbulut, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk İngiliz Derneği Başkanı Levent Özerdağ ise dernek olarak gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi veridi.

Özerdağ, Duyu Bütünleme Odası projesi için gerekli ekipmanları yurt dışından tedarik ettiklerini ve kurulumunu tamamlayarak bugün açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu: Yükümüzü hafifleten herkese minnettarız

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise törende yaptığı konuşmada, eğitim altyapısına yapılan katkılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.

Eğitimin dünyanın en önemli ve en zor işi olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, bu süreçte herkesin elini taşın altına koymasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Çocukların geleceğe hazırlanması noktasında okul idarelerinin ve öğretmenlerin gösterdiği özveriye de dikkat çeken Çavuşoğlu, “Çocuklarımızı geleceğe taşırken, yükümüzü hafifleten herkese minnettarız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Duyu Bütünleme Odası'nın yapımında emeği geçenlere teşekkür belgeleri verildi.

Odanın tüm malzemeleri proje ana sponsor Kuzey Kıbrıs Türk İngiliz Derneği tarafından temin edilirken, perdeler Mustafa Kahvecioğlu, LED ışıklandırma sistemi Gülcan Dem, demir asma tavan ise Başel Holding direktörleri Gizem Tuğberk ve Iraz Tuğberk tarafından yaptırıldı.



Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2025, 10:08