Onur zedeleyici

Afik Grup, Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan iş insanı Simon Aykut ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada kanser tanısı konan Aykut’a tıbbi muayene esnasında yapılan muamelenin kabul edilemez olduğu, insan onurunu zedeleyici bir tutum sergilendiği belirtildi. Afik Grup, güneyde tutuklu bulunan Simon Aykut’a savaş suçlusu gibi muamele yapıldığını kaydetti.

Afik Grup, 74 yaşındaki kanser hastası Simon Aykut’un MRI tetkiki sırasında maruz kaldığı insanlık dışı ve saygısız muameleye dikkat çekmek amacıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Simon Aykut’un yalnızca tıbbi bir muayene için bulunmasına rağmen, sekiz memur eşliğinde devriye araçlarıyla kliniğe getirildiği, savaş suçlusu gibi muamele gördüğü belirtildi. Tüm tıbbi süreç boyunca kelepçeli olduğu vurgulanırken, memurların kendisine eşlik etme biçiminin sert bir tutum içerdiğine dikkat çekildi.

Ayrıca, Aykut’a kahvaltı getirmek isteyen kişilerin kliniğe alınmadığı, getirdikleri yiyeceklerin çöpe atıldığı ifade edilirken, memurlarının kendi sandviçlerini yediği ve Aykut’a hiçbir şey verilmediği aktarıldı. Süreç boyunca kendisine yönelik muamelenin sert ve küçümseyici olduğu kaydedildi.

Bunun yanı sıra, kendisiyle iletişim kurmasına yardımcı olacak bir tercümanın getirilmek istendiği ancak içeri alınmadığı belirtilirken, bu durumun temel insan haklarını ihlal ettiği vurgulandı.

Afik Grup’un açıklamasında, yaşlı ve sağlık durumu kritik bir bireye yönelik bu tür bir muamelenin insan onurunu zedelediği, bu tür dışlayıcı bir tutumun kabul edilemez olduğu ifade edildi. Açıklamada, söz konusu davranışın, Türk tarafına yönelik nefretin acımasız bir resmini çiziyor. Bu da trajik bir şekilde, sert ve kötü muameleden muzdarip tek bir bireyin üzerine yıkılıyor şeklinde vurgulandı.

Simon Aykut neden tutuklu

KKTC’de gerçekleştirdiği inşaat faaliyetleri nedeniyle güneye geçerken tutuklanan ve 2024 yılı Haziran ayından beridir Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan Simon Aykut’un Duminka adlı şirketi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs'taki Rum arazileri üzerine 43 milyon Euro’luk inşaat yaptığı iddia ediliyor.

