Güzel bir kültür mirası

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Özyalçın Construction işbirliğiyle restorasyonu tamamlanan Villa Latomia'nın açılışı dün düzenlenen törenle yapıldı.

Girne'de bulunan ve 1933 yılında inşa edilen Villa Latomia, 1975-2010 yılları arasında Güzel Sanatlar Müzesi olarak hizmet vermiş, 2022 yılına kadar ise atıl kalmıştı. İş insanı Yağmur Özyalçın ile 2022 yılının Ekim ayında imzalanan protokol çerçevesinde restorasyonu tamamlanan Villa Latomia, kültür ve sanat evi olarak hizmet verecek.

Açılış törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılış töreninde yaptığı konuşmada, kültürel miras değeri taşıyan böyle bir binanın bu güne kadar atıl durumda kalmasının üzücü olduğunu belirterek, Villa Latomia’nın yeniden hayat bulmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel ise konuşmasında, güzel bir eserin ülkeye kazandırılmasının sevinci içinde olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da 1933 yılında inşa edilen Villa Latomia’nın 1975-2010 yılları arasında Güzel Sanatlar Müzesi olarak hizmet verdiğini anımsatarak, 2022 yılına kadar atıl durumda olan bu değerli kültürel mirasın, bir restorasyonla yeniden hayat bulduğunu söyledi.

Orijinaline uygun restore edildi

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba da Villa Latomia’nın 1933 yılında Kıbrıs'ta İngiliz döneminde yapılmış en seçkin İngiliz mimari örneklerinden biri olduğunu belirterek, binanın Girne’de bulunan Latomia taş ocaklarından çıkarılan taşlarla inşa edildiğini anlattı.

Özyalçın Construction Direktörü Yağmur Özyalçın da, ülke tarihi ve kültürü açısından önemli bir mirasa sahip çıkmaktan, Villia Latomia restorasyonunu tamamlamaktan onur duyduklarını belirterek, Girne'nin önemli ve en özel tarihi yapılarından biri olan Villa Latomia projesinin, sadece bir binanın yeniden hayat bulması değil, aynı zamanda geçmişini koruma, geleceğe aktarma ve toplumsal hafızaya sahip çıkma sorumluluğunun bir yansıması olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Villa Latomia hizmete açıldı.

