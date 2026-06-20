Temeli atıldı

Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi’nin yeni hizmet binasının temeli törenle atıldı.

Törene; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Keman Sanatçısı Ertem Nalbantoğlu keman dinletisi ve Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu da gösteri sundu.

Projenin Yüksek Mimarı Ahmet Akbil, üç boyutlu proje videosu eşliğinde yeni hizmet binasının teknik özelliklerini ve mimari detaylarını anlattı. Akbil, bina içerisinde 38 ofis, konferans salonu, toplantı odaları, kafeterya, yemekhane, mutfak, fuaye alanı, emzirme odası, revir ve yönetim birimlerinin bulunacağını ifade etti. Akbil, ayrıca 110 araç kapasiteli otopark sayesinde vatandaşların belediye hizmetlerine daha rahat erişebileceğini vurguladı.

Öz kaynak aslında özgüven demektir

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, belediyenin yatırımlarını öz kaynaklarıyla gerçekleştirmesini vurgulayarak, “Öz kaynak aslında özgüven demektir" ifadelerini kullandı. Bu beldenin yurttaşlarının ürettiği kaynaklarla bu beldeye hizmet vermesinin, beldenin kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi ve geleceğe güvenle bakabilmesi anlamına geldiğini belirten Erhürman, etkinlikte emeği geçen herkesi tebrik etti.

Hizmet odaklı bir anlayış

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in görev yaptığı her dönemde hizmet odaklı bir anlayış sergilediğini söyledi.

Öztürkler, belediyenin eğitimden altyapıya kadar birçok alanda bölgeye önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Yeni hizmet binasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakışır çağdaş bir yapı olacağını ifade eden Öztürkler, projenin planlanandan daha kısa sürede tamamlanacağına inandığını dile getirdi.

İnsan odaklı bir anlayışla tasarlandı

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de yeni hizmet binasının modern, erişilebilir ve insan odaklı bir anlayışla tasarlandığını belirtti. İncirli, yapının çocuklardan yaşlılara kadar toplumun tüm kesimlerine hizmet verecek şekilde planlandığını söyledi.

Projede kültürel değerlerin de yaşatılmasına önem verildiğini ifade eden İncirli, Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi’nin hem çağdaş belediyecilik anlayışını hem de yerel kültürü birlikte yaşattığını kaydetti.

Hizmet kalitesini artıracak

Değirmenlik -Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ise yeni hizmet binasının yalnızca bir belediye binası olmadığını, hizmet kalitesini artıracak ve geleceği planlayacak bir merkez olarak tasarlandığını söyledi.

Belediyenin 306 kilometrekarelik alana ve 22 muhtarlık bölgesine hizmet verdiğini hatırlatan Karavezirler, tüm projelerin belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve çalışanlarla birlikte hayata geçirildiğini ifade etti.

Toplam 4 bin 789 metrekare alana sahip ve üç kattan oluşacak yeni hizmet binasının çocukların ve bölge halkının geleceği düşünülerek tasarlandığını belirten Karavezirler, fuaye alanı ve konferans salonunun da tüm vatandaşların kullanımına açık olacağını söyledi.

Karavezirler, “Bu bina halkımızın evi olacak.” vurgusu yaparak, hizmet binasının kapısının her zaman herkese açık olacağının altını çizdi.

Etkinlikte, konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla yeni hizmet binasının temeli atıldı.

