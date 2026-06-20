Maliyeti 54 milyon TL 

Melis GÜNEL-Abdullah SUİÇMEZ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) Güzelyurt’a kazandıracağı yeni hizmet binası için ihale süreci tamamlandı. Merkezi İhale Komisyonu’nun açtığı ihaleyi Taner LTD kazanırken, taraflar arasında yapım sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, göreve geldikleri günden bu yana tüm ilçe binaları, atölyeler ve ambarlarda incelemelerde bulunduklarını belirterek, mevcut yapıların çalışanların sağlıklı ve verimli bir ortamda görev yapmasına uygun olmadığını söyledi. Yaklaşık 14-15 aydır yeni hizmet binaları için proje çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Uzun, dört ilçedeki ihalelerin tamamlandığını ve sözleşme aşamasına geçildiğini kaydetti. “Hedefimiz 5 ilçede 5 yeni şube binası kazandırmak” diyen Uzun, hizmet binalarının ardından ambar ve atölyelerin de yenilenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Faturalara yansımayacak

Uzun, 54 milyon 440 bin TL artı KDV bedelle sonuçlanan ihalenin sözleşme süresinin 8 ay olduğunu ancak inşaatın 4 ila 4,5 ay içerisinde tamamlanmasını arzu ettiklerini söyledi. Projelerin finansmanının elektrik faturalarına yansıyan herhangi bir kaynaktan karşılanmadığını vurgulayan Uzun, yıllardır kullanılmayan bir mali kaynağın yeniden aktif hale getirildiğini ve beş ilçedeki tüm hizmet binalarının bu kaynakla finanse edildiğini söyledi.

Kurumun bankalara borcu kalmadı

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın ise yaklaşık dört yıl önce göreve geldiklerinde kurumun ciddi bir borç yükü bulunduğunu ve bu nedenle birçok yatırımın hayata geçirilemediğini söyledi. Önceliği enerji arz güvenliğini sağlayacak yatırımlara verdiklerini ifade eden Aydın, borç yükünün azaltılmasının ardından bugün kurumun herhangi bir bankaya borcu bulunmadığını kaydetti.

Profesyonelce hazırlandı

Taner LTD Direktörü Taner Yolcu da Kıb-Tek’in son bir ay içerisinde açtığı dört bölgedeki ihaleye katıldıklarını belirterek, Merkezi İhale Komisyonu’nun süreci şeffaf şekilde yürüttüğünü söyledi. İhalelerden yalnızca Güzelyurt projesini kazandıklarını ifade eden Yolcu, projelerin teknik açıdan son derece profesyonelce hazırlandığını belirterek, bu durumun uygulama sürecindeki belirsizlikleri en aza indirdiğini kaydetti.