Ateşkesi yine ihlal etti

İsrail ordusu Gazze'ye "operasyon" bahanesiyle saldırı düzenleyerek ateşkesi bir kez daha ihlal etti.

İsrail ordusu, cumartesi günü Gazze Şeridi’nin merkezinde, İsrail askerlerine saldırı planladığı öne sürülen bir kişiye yönelik “nokta operasyonu” düzenlediğini duyurdu. Açıklamada hedef alınan kişinin İslami Cihad örgütü üyesi olduğu belirtildi. Örgüt ise iddiaya dair henüz açıklama yapmadı.

Reuters’a konuşan görgü tanıkları, bir İHA’nın bir aracı vurduğunu ve aracın alev aldığını söyledi. Sağlık ekipleri ise, dört kişinin yaralandığını ancak ölü bildirilmediğini aktardı. Tanıklar ayrıca, Gazze kentinin doğu bölgelerinin İsrail tankları tarafından topçu ateşine tutulduğunu bildirdi.

Gazze’de, savaşın başlamasından iki yılı aşkın bir süre sonra yürürlüğe giren ABD destekli ateşkes halen yürürlükte olsa da, İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi ve ordu, konuyla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.

Bu arada Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e, yaralı sayısı 324'e ulaştı. Ayrıca son 48 saatte enkaz altından 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 220 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Böylece İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 519'a, yaralı sayısı ise 170 bin 382'ye yükseldi.

