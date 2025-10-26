Hastalar isyan noktasında

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), sağlıkta ciddi sorunlar olduğuna, halkın ilaca ve sağlığa etkin bir şekilde erişemediğine dikkat çekti. Birlikten yapılan açıklamada, “Halk ilaca, sağlığa erişemiyor, hekimler isyan etmeye başladı" denildi.

Yapılan açıklamada, “Artık hekimler isyan etmeye başladı. Bizler hastalarımıza, çocuklara, yaşlılara, kanser hastalarına ilaç bulamıyoruz.” denildi.

İlaca ve sağlığa erişim en temel Anayasal haklardan olduğu ve bunu sağlamanın devleti yönetenlerin asli ödevi olduğu belirtilen açıklamada, bugün bu görevin yerine getirilmediği savunuldu.

“Ülkede sağlığı sistemli biçimde inşa eden; halkın kamusal sağlığa, koruyucu sağlık hizmetlerine, ilaca ve tedaviye erişimini destekleyen, sistem kuran ve kurulan sistemin yürütülmesini aktif olarak denetleyen yöneticilere ihtiyaç vardır.” denilen açıklamada, eleştirilerde de bulunuldu.

“E-reçete ve ilaç takip sistemi yıllardır bekletilmektedir”

Açıklamada, E-reçete ve ilaç takip sisteminin yıllardır bekletildiği, bu nedenle ilaçların nerede olduğu, miktarı, kimlere dağıtıldığı ve ihtiyaç miktarının belirsiz olduğu ileri sürüldü.

"Sistem olmamasının" vatandaşların ilaca erişim sorununu derinleştirdiği ifade edilen açıklamada, “Artık vakit kaybetmeden ilaç takip ve e-reçete sisteminin hayata geçirilmesi zorunludur; ertelenmesi kabul edilemez. Artık sloganlar değil, sonuç alınan, koruyucu sağlık temelli, her türlü sağlık hizmetine erişimi güvence altına alacak adımlar gereklidir.” denildi.

Son yıllarda en ağır ihlallerden biri ilaç yetersizlikleri

Evrensel Hasta Hakları Derneği de (EHHD), KKTC'de halâ kapsamlı bir Hasta Hakları Yasası bulunmadığını belirterek, yasanın yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.

Dernek tarafından 26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, sağlık sisteminde sorunlar ve temel hasta haklarının korunmasında eksiklikler olduğu savunuldu.

Açıklamada, yasal boşluğa ek olarak sağlık sisteminde organizasyon bozuklukları yaşandığı, altyapı ve personel eksikliği bulunduğu ileri sürüldü ve bunların toplumda sağlık hizmetlerine karşı genel bir güvensizlik ortamı oluşturduğu savunuldu.

İlaç tedarikinde yaşanan sıkıntılara “en ağır ihlallerden biri” olarak değinilen açıklamada, özellikle kronik ve yaşamı tehdit eden hastalıkların tedavisinde ilaç eksikliğinin doğrudan yaşam hakkını tehdit ettiği kaydedildi. Açıklamada, dikkat eksikliği olan çocukların kullandığı ilaçların da İlaç Eczacılık Dairesi tarafından temin edilemediği ileri sürüldü, bunun sağlıklı gelişim ve eğitim hakkını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, “Devletin en temel görevi, vatandaşlarının ilaca ve tedaviye erişimini güvence altına almaktır.” ifadeleri kullanıldı.