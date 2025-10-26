Meclis onayı alınacak

Lübnan'da Bakanlar Kurulu, 7 yıldır beklemede olan Rum yönetimi ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma ön anlaşmasını önceki gün Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın da katıldığı toplantıda onayladı.

Rum Yönetimi Başkanı Özel Temsilcisi Tasos Conis başkanlığındaki Rum ve Lübnan'ın Taşı-macılık ve Bayındırlık Bakanı Fayez Rassamny başkanlığındaki Lübnan heyetleri iki yıldır bü-yük bir gizlilik içerisinde müzakere ettiği anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Lübnan meclisi-nin de onaylaması gerekiyor.

Lübnan Bakanlar Kurulu’nun ayrıca İsrail ve Rum Yönetimi ile MEB'iyle sınırı bulunan 8 nu-maralı parselde ENI ve Quatar Energy’nin de katıldığı TotalEnergies liderliğindeki konsorsiyuma lisans verme kararı da aldığı bilgisi verildi.

Filelefthteros haberi “Lübnan İle MEB Anlaşması… Son İki Yıldır Büyük Bir Gizlilik İçerisin-de İlerletildi… Suriye İle de Benzer Anlaşma Perspektifi” başlığıyla manşete çekti.

Lübnan ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasının “çok önemli siyasi, ekonomik faydaları olan stratejik önemde bir gelişme” olduğuna dikkat çekilen haberde, Hristodulidis hükümetinden üst düzey bir yetkilinin "Lübnan ile anlaşma, Suriye ile de benzer bir anlaşma perspektifi yaratı-yor” değerlendirme de aktarıldı.

Haberin detayında, son iki yıldır Rum Yönetimi Başkanı Özel Temsilcisi Tasos Conis başkanlı-ğındaki Rum heyeti ile Lübnan'ın Taşımacılık ve Bayındırlık Bakanı Fayez Rassmny başkanlı-ğındaki Lübnan heyetlerinin büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüğü müzakerelerin Lübnan Cum-hurbaşkanlığına Joseph Avn’ın seçilmesiyle doruğa ulaştığı ve eylül ayında sonuç verdiği kay-dedildi.

Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının onaylanmasının ardından MEB ve kıta sahanlığı anlaşmasının da önümüzdeki dönemde imzalanacağı bilgisi verildi.

Gazete, Lübnan ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının, “her iki tara da enerji kaynaklarından yararlanma ve Güney Kıbrıs ile Lübnan’a geniş perspektifte iş birliği perspektif-leri yaratarak, çok önemli siyasi ve ekonomik fayda sağlayacak önemli bir stratejik gelişme ol-duğuna” vurgu yaptı.

Habere göre, resmi imza töreninin, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor. Anlaşma-nın imzalanması ile iki taraf arasında varılan ön anlaşmanın önceki Lübnan hükümeti tarafından onaylanmaması yüzünden 2007’den beridir devam eden sürünceme sonlanacak.

Haberde, 2022 tarihli İsrail-Lübnan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması ve Joseph Avn’ın 2025’te Lübnan Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesinin Güney Kıbrıs-Lübnan anlaşmasının tamamlanması için gerekli ön şartları yarattığına işaret edildi.

Güney Kıbrıs’ın daha önce İsrail ve Mısır ile MEB anlaşması yaptığı, geriye sadece Suriye ve Türkiye’nin kaldığı belirtilen habere göre, Hristodulidis hükümetinden üst düzey bir yetkili, Lübnan ile anlaşmanın Suriye ile de benzer bir anlaşma yapılması perspektifi yarattığını ve Rum yönetiminin önümüzdeki dönemde bu konuya eğileceğini söyledi.