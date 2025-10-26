Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Türkiye Cumhuriyeti evet, Ada'nın tamamının garantörüdür, böyle olacak. Ve bugünkü koşullarda daha da önemli hale geldi. Çünkü bizim kendimizi güvende hissetmemiz daha da güçleşiyor günden güne” şeklinde konuştu.

Erhürman, önceki gün yapılan devir teslim törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, AA muhabirine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının derin bir demokrasi bilinci olduğunun altını çizerek, "Mesela Mecliste hararetli tartışmalar yaşanır ama Meclis salonunun dışına çıkıldıktan sonra hep birlikte kahve içilip sohbet edilir. Dolayısıyla bizim yurttaşlarımızın böyle derinde yatan bir demokrasi bilinci, bir hoşgörüsü var." ifadesini kullandı.

Bu seçimin kaybedeni yok

Açıklamalarında yaptığı "Seçimde kaybeden yok." vurgusunu hatırlatan Erhürman, "Bu seçimin kaybedeni yok. Bu seçimi, Kıbrıs Türk halkı kazandı, çocuklarımız kazandı, kardeşliğimiz kazandı. Biz kazandık, onlar kaybetti gibi bir söylemi açıkçası hiç tercih etmiyorum." dedi.

BM, kendi sözlerine sahip çıksın

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) toplumun, Kıbrıs sorunu algısı üzerine konuşacak kadar bilgi sahibi olmadığına işaret eden Erhürman, "Ama liderlik düzeyinde baktığımda, onlarca yıllık müzakereler tarihi tecrübemiz bize özellikle siyasi eşitlik konusunda çok ciddi şekilde geri durduklarını gösterdi bu tarih, bu tecrübe." değerlendirmesinde bulundu.

Erhürman, "Hani denir ya 'Kıbrıslı Rumlar iktidarı paylaşmak istemez veya varlığı paylaşmak istemez.' Kıbrıslı Rumlar mı bilmem ama Kıbrıs Rum liderliği bize bunu müzakereler tarihinde defalarca gösterdi." dedi.

Siyasi eşitlik kırmızı çizgim

Erhürman, BM Güvenlik Konseyi kararında yazan bir şeyi Kıbrıs Rum lideriyle müzakere etmeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Niye pazarlık konusu haline getiriyorum da o da bana 'Tamam, ben sana bunu vereyim de bunun karşında sen de bana bunu ver.' deme noktasına gelsin. Dolayısıyla bizim açımızdan siyasi eşitlik hem benim yaşamsal kırmızı çizgimdir, yani asla onun dışında bir şeyi düşünmem söz konusu dahi değildir. Hem de müzakereler tarihi bize göstermiştir ki; siyasi eşitlik masada pazarlık konusu olduğu müddetçe, aslında bir noktada Kıbrıs Rum liderinin masadan çekilmesinin temel gerekçesi haline gelebilir. Yani masaya oturmadan önce eğer masaya oturacaksak, siyasi eşitlik benim için kırmızı çizgi."

Türkiye’nin varlığı daha da önemli hale geldi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, özellikle son iki yıldır Güney Rum kesiminde yabancı devletlerin askeri varlığının artmasına dikkat çekerek Türkiye’nin adadaki önemine vurgu yaptı. Erhürman, İsrail, ABD ve Fransa’nın bölgedeki hareketliliğine işaret ederek, Avrupa Birliği ve İngiltere’nin egemen üslerini de hatırlattı.

Erhürman, GKRY Lideri Nikos Hristodulis’in Türkiye’nin Ada’daki garantörlüğünü tartışmaya açmayı düşünmeyeceğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti, Ada’nın tamamının garantörüdür. Böyle olacak ve bugünkü koşullarda daha da önem kazandı. Çünkü kendimizi güvende hissetmemiz her geçen gün daha da güçleşiyor” ifadelerini kullandı.

Erhürman’dan AP’nin kararına tepki: Kabul edilemez

Erhürman, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıslı Rum kayıplara ilişkin aldığı “anıt kararı”nın kabul edilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Erhürman, yaptığı açıklamada, söz konusu kararın Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yıllardır sürdürdüğü çalışmalardan bihaber olunduğunu gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erhürman, “Ortaya çıkarılan sonuç, Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıslı Türklere ait olması gereken iki sandalyenin de Kıbrıslı Rumlar tarafından doldurulmasının ne kadar yanlış olduğunu ve bu durumun Parlamento’nun Kıbrıs’taki hakikati görmesini nasıl engellediğini bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025, 09:03